Mastalerek odpowiada Tuskowi ws. przedterminowych wyborów! "Partyjne gierki"

Premier Donald Tusk na wtorkowej konferencji prasowej był pytany m. in. o możliwość ewentualnego skierowania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy budżetowej na ten rok do Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził Tusk, prezydent nie ma żadnego powodu, dla którego miałby skierować budżet do TK, bo gdyby to zrobił, to uznałby, że ten budżet „rzeczywiście jest".

- Nie sądzę żeby, chciał się wdawać w taką awanturę – mówił Donald Tusk. Jednak, jak zaznaczył, nie wyklucza takiej możliwości. - Jeśli rzeczywiście jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów – mówił szef rządu na konferencji prasowej.

Prof. S. Sowiński: Duda musi pokazać, że potrafi walczyć | DUDEK O POLITYCE

Słowa Donalda Tuska w sprawie decyzji o rozpisaniu przedterminowych wyborów z związku z potencjalną decyzją prezydenta skomentował w rozmowie z „Wp.pl” szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. – Premier Donald Tusk próbuje wmieszać prezydenta w swoje partyjne gierki, a przecież mówiliśmy wielokrotnie, że prezydent Andrzej Duda uważa, że wybory się odbyły, powstał nowy rząd, który ma sejmową większość i nie ma dziś potrzeby nowych wyborów parlamentarnych – oświadczył.

– Jeśli premier Donald Tusk uważa, że są potrzebne wybory, bo chce na przykład wyeliminować swoich koalicjantów, to niech złoży wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Chyba że premier Tusk ma inne polecenia od szefa jego partii, Manfreda Webera? – komentował w rozmowie z portalem Marcin Mastalerek.