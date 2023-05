Marsz 4 czerwca. Do Warszawy zwiozą ludzi autokarami. Jak dotrzeć na marsz Tuska?

Marsz 4 czerwca. Jak dotrzeć do Warszawy na marsz?

Marsz 4 czerwca będzie jednym z ważniejszych wydarzeń politycznych w najbliższym czasie. Do udziału w marszu zachęca Donald Tusk, który już ponad miesiąc temu ogłosił, że planuje wydarzenie. Teraz, gdy coraz bliżej do 4 czerwca, pojawia się coraz więcej szczegółów. Wiadomo, że chętni do wzięciu udziału w marszu, który nie mieszkają w Warszawie, mogą skorzystać z dojazdu autokarami. Transport organizuje regionalne PO. Wystarczy wspomnieć o regionie lubelszczyzny, gdzie do środy trwają zapisy. Jak donosi lublin.wyborcza.pl, działacz PO z lubelskiego Piotr Sawicki, przyznał, że zainteresowanie jest bardzo duże, większe niż się spodziewano. - Zarezerwowaliśmy już dwadzieścia autokarów, a osób ciągle przybywa. Oczywiście cały czas do tego zachęcamy. Jesteśmy w stanie przygotować kolejne miejsca - komentował serwisowi.

Autokarem, pociągiem. Tak można dotrzeć na marsz 4 czerwca

Poseł Michał Jaros z Koalicji Obywatelskiej donosi zaś, że z Wrocławia można do Warszawy dojechać pociągiem: - Widzimy się 4 Czerwca na Marszu w Warszawie! Zainteresowanie wyjazdem jest tak duże, że wynajmujemy pociąg. Pociąg Wolności do Warszawy z Wrocławia. Chodźcie z nami! Za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską! Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu! - napisał polityk. KOD, czyli Komitet Obrony Demokracji z regionów także szykuje się na przyjazd do Warszawy na marsz 4 czerwca.

