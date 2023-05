Marsz 4 czerwca. Donald Tusk liczy na największą manifestację polityczną od lat

Marsz 4 czerwca. Donald Tusk apeluje o wzięcie udziału

Donald Tusk od kilku tygodni zapowiada wielki marsz 4 czerwca. Chce, by wzięło w nim udział jak najwięcej osób. Marsz jest organizowany w dniu rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. - Dziękuję za wsparcie, ale nie pocieszenia mi trzeba, tylko Waszej determinacji i wiary w zwycięstwo. Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską - ogłosił na Twitterze Donald Tusk już w połowie kwietnia, a od tamtego czasu wciąż zachęca, by pojawić się na marszu. Swój apel powtórzył także w poniedziałek (29.05), czyli w dniu, w którym prezydent Andrzej Duda ogłosił decyzję związaną z tzw. lex Tusk.

Tusk o marszu 4 czerwca: Będziemy mieli największą manifestację polityczną w historii Polski po 1989 roku

Również w poniedziałek pojawił się nowy wywiad z Donaldem Tuskiem w tygodniku "Newsweek". W czasie rozmowy pojawił się również temat wspomnianego marszu 4 czerwca. Zapytany, czy tym marszem chce policzyć swoich sympatyków, Tusk odparł: - (...) Chcę dać ludziom wiarę we własne siły, żebyśmy zobaczyli, jak wielu z nas jest i żeby władza zaczęła się bać. Dopytany, czy może być to moment przełomowy, ocenił: - (...) Ten wieki marsz to jest warunek konieczny, ale nie wystarczający. Zdrowe państwo to jest takie państwo, gdzie władza boi się ludzi, nie mówię o strachu fizycznym. Więc chcę, żeby od 4 czerwca władza zaczęła się bać i żeby ludzie zobaczyli, że mają w sobie moc, ze mogą wszystko zmienić. Jakiej frekwencji spodziewa się Tusk w czasie marszu? - Nie chcę się licytować, ale wydaje mi się, że będziemy mieli największą manifestację polityczną w historii Polski po 1989 roku, nie mówię o pielgrzymkach papieskich.

