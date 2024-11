Mark Brzezinski podjął decyzję. Rezygnuje ze stanowiska ambasadora

- Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę służył jako ambasador USA w Polsce. Przewyższa to wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. Teraz spędziłem trzy bardzo pełne lata w jednej z najlepszych ambasad USA. Misja Polska ma wszelkie powody, by być dumnym ze swoich osiągnięć i osiągnięć. Były imponujące pod każdym względem - czytamy.