Ambasador USA staje w obronie żony Sikorskiego: „Jest wyjątkową osobą”

Radosław Sikorski, który po wczorajszych wydarzeniach stał się obiektem medialnych spekulacji, zamieścił wpis na platformie X, w którym podziękował ambasadorowi USA za słowa uznania dla swojej żony. „Szczególnie w momentach, gdy wiatr historii wieje mocniej, nie możemy zapomnieć o wartościach i szacunku” – napisał Sikorski. To wyraźny sygnał, który wielu odczytuje jako subtelną odpowiedź na wczorajsze dyskusje wokół jego żony. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym jest obecny z Anne Applebaum i Markiem Brzezińskim, co nadaje sprawie jeszcze bardziej osobisty wymiar.

"Tygodnik Powszechny" wydaje dementi wobec słów Moniki Olejnik. "Nieprawdziwe"

Mark Brzezinski o Applebaum: „Jest wyjątkową osobą”

Ambasador Mark Brzezinski, syn słynnego Zbigniewa Brzezińskiego, w swoim komentarzu nawiązał do więzi, jakie jego ojciec miał z Applebaum i jej rodziną. Wyraził głęboki szacunek dla uczonej, podkreślając jej wkład w budowanie globalnego zrozumienia trudnej historii Polski i Europy Środkowej.

„Anne Applebaum jest kimś wyjątkowym, osobą, którą mój ojciec Zbigniew Brzeziński niezwykle szanował za wiedzę, głęboką miłość do Polski i ogromne zaangażowanie” – zaznaczył Brzezinski. „Dzięki jej pisarstwu świadomość o tragicznych losach Polski i Europy Środkowej zyskała szeroki zasięg. Jestem niezmiernie wdzięczny za jej wkład, który uosabia to, co najlepsze w polsko-amerykańskiej współpracy.”

Symbol więzi polsko-amerykańskich

Słowa Brzezińskiego to nie tylko wyraz wsparcia dla Anne Applebaum, ale też przypomnienie o znaczeniu relacji między Polską a USA. Warto pamiętać, że rzucane aluzje, dotyczące pochodzenia, nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza w kontekście debaty publicznej. W swoim komentarzu abasador USA zwrócił uwagę na rolę osób, które przez swoją pracę budują zrozumienie i zbliżają oba kraje. Żona Sikorskiego, jako historyczka i publicystka, wnosi do tego dialogu perspektywę sprzyjającą wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi, co od lat wzmacnia więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Poniżej galeria zdjęć: Anne Applebaum i Radosław Sikorski uwili sobie przytulne gniazdko. Zapraszamy!

Dziękuję @USAmbPoland Szczególnie w momentach, gdy wiatr historii wieje mocniej, nie możemy zapomnieć o wartościach i szacunku. pic.twitter.com/TUJOI3TU0q— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 13, 2024

Wystąpienia ministra Sikorskiego podczas Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.