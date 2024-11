"Tygodnik Powszechny" wydaje dementi wobec słów Moniki Olejnik. "Nieprawdziwe"

"Stwierdzenie prowadzącej «Kropkę...», że wyczytała te słowa w «Tygodniku», jest nieprawdziwe. Nigdy nie padło na naszych łamach. W swoim artykule o szansach Radosława Sikorskiego na to, by stał się on kandydatem KO w wyborach prezydenckich, Piotr Śmiłowicz przytaczał krążące w partii opinie, jakoby problematyczne dla jego kandydatury miały być krytyczne wobec Donalda Trumpa oceny publikowane podczas amerykańskiej kampanii przez jego małżonkę, dziennikarkę Anne Applebaum” – napisał wicenaczelny "Tygodnika Powszechnego".