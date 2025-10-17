Mariusz Błaszczak pozbawiony poświadczeń bezpieczeństwa. Wina Tuska?

Mariusz Błaszczak, były szef MON, poinformował o cofnięciu mu poświadczeń bezpieczeństwa, o czym poinformował w serwisie X.

Decyzja ABW, uzasadniona przez wiceszefa ppłk. Pawła Chomentowskiego, argumentowana jest możliwością podatności Błaszczaka na szantaż w związku z zarzutami dotyczącymi ujawnienia planów obrony Polski na linii Wisły.

Błaszczak twierdzi, że ABW odstąpiła od jego wysłuchania i uważa, że decyzja zapadła na najwyższych szczeblach politycznych PO, a służby specjalne są jedynie narzędziem w rękach rządzących.

Były szef MON skrytykował obecne władze, sugerując, że osoby, które wcześniej działały na szkodę Polski, teraz decydują o dostępie do tajemnic państwowych.

Mariusz Błaszczak ogłosił decyzję o cofnięciu mu poświadczeń bezpieczeństwa za pośrednictwem serwisu X. W swoim wpisie wskazał na "upolitycznione służby specjalne Donalda Tuska" jako źródło tej informacji.

- Upolitycznione służby specjalne Donalda Tuska właśnie poinformowały mnie o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa – napisał.

Zarzuty ABW

Były minister obrony narodowej ujawnił, że wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), ppłk Paweł Chomentowski, uzasadnił decyzję możliwością podatności Błaszczaka na szantaż. Powodem mają być zarzuty związane z ujawnieniem planów pierwszego rządu Tuska dotyczących obrony Polski na linii Wisły.

- Według wiceszefa ABW ppłk Pawła Chomentowskiego mogę być podatny na szantaż w związku z postawieniem mi zarzutów związanych z ujawnieniem planów pierwszego rządu Tuska ws. obrony Polski dopiero na linii Wisły – dodał polityk.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że ABW odstąpiła od jego wysłuchania, argumentując, że "i tak żadne wyjaśnienia nie byłyby w stanie usunąć faktycznej przesłanki stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości dot. podatności na szantaż lub wywieranie presji". Były szef MON nie ma wątpliwości, że decyzja o odebraniu mu poświadczeń zapadła na najwyższych szczeblach politycznych.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że decyzja o odebraniu mi poświadczeń zapadła w gabinetach najważniejszych polityków PO, a nie upolitycznionych oficerów służb specjalnych, którzy stanowią jedynie narzędzie w rękach obecnie rządzących – stwierdził.

Krytyka obecnych władz

Mariusz Błaszczak zakończył swoje oświadczenie ostrą krytyką obecnych władz, sugerując, że w "państwie Tuska" osoby, które wcześniej działały na szkodę Polski, teraz decydują o dostępie do tajemnic państwowych.

- W państwie Tuska osoby, które chciały oddać niemal połowę Polski bez walki, które traktowały Putina jako sojusznika i współpracowały z FSB, stawiają zarzuty i odbierają prawo dostępu do tajemnic państwowych, osobom które ujawniały kompromitujące ich fakty – podsumował.

Czym jest poświadczenie bezpieczeństwa?

Poświadczenie bezpieczeństwa to kluczowy dokument, który uprawnia osobę do dostępu do informacji niejawnych. Informacje te są chronione ze względu na ich strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub jego interesów. Poświadczenie jest wydawane po szczegółowym postępowaniu sprawdzającym, prowadzonym przez uprawnione służby, które oceniają, czy dana osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy. Dokument określa również poziom informacji niejawnych (np. "poufne", "tajne", "ściśle tajne"), do których dana osoba może mieć dostęp. Cofnięcie takiego poświadczenia uniemożliwia dostęp do jakichkolwiek chronionych informacji.

