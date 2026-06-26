Mariusz Błaszczak podjął decyzję. Nie ma odwrotu! "Zwracam order za zasługi"

- Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy - przekazał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak. To już kolejny polityk podejmujący taki krok po całym zamieszaniu wokół odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W czwartek (25 czerwca) Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odda swoje ukraińskie odznaczenie, które otrzymał w 2022 roku, .Prezydent Zełenski odznaczył wtedy takim samym orderem również ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes PiS pytany o trwającą w Gdańsku Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, przekazał, że zwróci Order Księcia Jarosława Mądrego. - Zwrócę ten order. To będzie wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i to będzie akt lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego, bo takie akty są dzisiaj potrzebne - powiedział prezes Kaczyński.

Mariusz Błaszczak swoją decyzję ogłosił w piątek (26 czerwca) na portalu X. Wskazał, że zwraca order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy:

To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich. Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom. Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar - dodał Mariusz Błaszczak.

Odznaczenia otrzymane od władz Ukrainy zwrócił też Michał Kamiński. Polityk poinformował w liście do ambasadora Ukrainy, że zwraca dwa odznaczenia państwowe, którymi został uhonorowany za działalność na rzecz integracji europejskiej Ukrainy. Jednocześnie przypomniał, że przyjmował te odznaczenia jako wyraz uznania dla wieloletniej pracy na rzecz strategicznego partnerstwa między Polską a Ukrainą.

Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy.To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy…— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 26, 2026