Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukrainie order! Decyzja już została podjęta

Nie milkną echa decyzji prezydneta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W reakcji na te decyzję Wołodymyr Zełenski sam odesłał odznaczenie, które już kilka dni temu trafiło do KPRP. W wyniku całego zamieszania odznaczenia zaczęli też zwracać inni ukraińscy politycy, w tym poprzedni prezydenci. Zaś także z polskiej strony niektórzy zdecydowali się na podobny krok, tak jak Michał Kamiński. Polityk przyznał, że zwróci odznaczenie: - Szanowny Panie Ambasadorze, w związku z działaniami i wypowiedziami Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które spotkały się z poparciem wszystkich byłych prezydentów Ukrainy oraz zdecydowanej większości ukraińskiej klasy politycznej, podjąłem decyzję o zwrocie dwóch odznaczeń państwowych Ukrainy, którymi zostałem uhonorowany za działalność na rzecz integracji europejskiej Ukrainy – powiadomił.

Teraz swoją decyzję o zwrocie ukraińskiego odznaczenia przedstawił Jarosław Kaczyński. W czasie konferencji prasowej prezes PiS pytany o trwającą w Gdańsku Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, przekazał, że zwróci Order Księcia Jarosława Mądrego. - Zwrócę ten order. To będzie wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i to będzie akt lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego, bo takie akty są dzisiaj potrzebne - zaznaczył prezes Kaczyński.

Co do samej sprawy odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu dodał, że był zwolennikiem, aby „nie eskalować tego konfliktu”. - Ale ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę. Coraz bardziej widzę, że chodzi o zabieg bardzo szkodliwy - ocenił. Jednocześnie podkreślił, że Polska powinna rozpocząć blokowanie otwarcia przez UE kolejnych tzw. klastrów negocjacyjnych Unii Europejskiej z Ukrainą. Podkreślił jednak , że jest to jego osobiste zdanie, a nie stanowisko całej partii. Kaczyński wyjaśnił, że warunkami m.in. dobrych relacji Polski z Ukrainą jest „przyznanie się Ukrainy do winy przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar”. Stanowczo dodał także, że cały czas jest za wspieraniem Ukrainy w obronie przed Rosją, bo jest to w interesie także Polski.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyńskiego otrzymał ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy w czerwcu 2022 roku w Kijowie. Zełenski odznaczył wtedy tym samym orderem również ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego