Mariusz Błaszczak ostro o Mateuszu Morawieckim! Nie gryzł się w język

Mariusz Błaszczak oskarża Mateusza Morawieckiego o "rozbijanie Prawa i Sprawiedliwości" oraz krytykowanie partii. Szef klubu parlamentarnego PiS twierdzi, że działania Morawieckiego nie służą prawicy.

Kluczowym punktem sporu jest stanowisko wicemarszałka Sejmu. PiS popiera Marcina Ociepę, natomiast grupa Mateusza Morawieckiego jest oskarżana o próbę zablokowania tej kandydatury, co Błaszczak interpretuje jako działanie na korzyść koalicji rządzącej.

Błaszczak określa polityków z grupy Mateusza Morawieckiego jako "rozłamowców", zarzucając im brak pokory i skupianie się na własnych interesach, a nie na sprawach Polski.

W środę rozpocznie się pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie Prawa i Sprawiedliwości wrócą do klubu parlamentarnego. Będą oni dzielić przestrzeń z politykami stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Mariusz Błaszczak, zapytany w programie "Graffiti" o perspektywy współistnienia tych grup, nie krył krytyki.

- Taki problem mają rozłamowcy. Doszli do wniosku, że muszą mieć wicemarszałka Sejmu. Nie ma tam pokory – ocenił poseł PiS.

Mariusz Błaszczak ironicznie odniósł się do priorytetów grupy Morawieckiego, sugerując, że ich interesy są partykularne. "Możemy im oddać ekspres do kawy. Nam naprawdę na tym nie zależy, nam na Polsce zależy, a im na sobie, na tym ekspresie do kawy" – stwierdził szef klubu PiS.

Kwestia wicemarszałka Sejmu

W programie poruszono również kwestię kandydatur na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Mariusz Błaszczak podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed podziałem wskazało swojego kandydata.

- Jeszcze przed rozłamem wskazaliśmy kandydaturę pana ministra Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Wedle obyczajów parlamentarnych to pan minister Ociepa powinien być wybrany na to stanowisko – wyjaśnił. Jednocześnie zasugerował, że działania grupy Morawieckiego mają na celu zablokowanie tej kandydatury.

- Słusznie pan redaktor zwrócił uwagę na to, że Mateusz Morawiecki i jego grupa próbuje właśnie zablokować ten wybór. Dlaczego to robią? Dlaczego działają na rzecz Donalda Tuska i koalicji rządzącej? To jest właściwe pytanie – powiedział.

Dopytywany o to, czy członkowie Rozwój Plus powinni zrezygnować ze swojego kandydata, były szef MON odparł bez wahania.

- No to już jest ich sprawa. My się zajmujemy Polską, a oni sobą - stwierdził.

Mariusz Błaszczak ocenił, że obecne działania Mateusza Morawieckiego "nie służą prawicy". W kontekście sytuacji na prawicy, Błaszczak wspomniał o innych inicjatywach.

- Na prawicy pan prezydent Karol Nawrocki podjął inicjatywę integracji i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy. Patrzymy na to z nadzieją – stwierdził. - Mateusz Morawiecki rozbija Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze dodatkowo krytykuje Prawo i Sprawiedliwość - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

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