Mariusz Błaszczak: Dwa samoloty C-130 Hercules polecą do Izraela

Herkulesy polecą do Izraela

"Z informacji, które teraz mamy, wynika, że tam około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście, wszyscy zostaną zabrani do Polski" - powiedział Błaszczak. Już wcześniej - około południa w niedzielę - Błaszczak informował na platformie X, że Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - napisał.

Błaszczak: Jak będzie konieczność ustanowimy most ewakuacyjny

Natomiast, jak minister poinformował podczas niedzielnego briefingu przed siedzibą MON, trwają też rozmowy z Grecją na temat - jeśli będzie taka konieczność - "ustanowienia mostu ewakuacyjnego". "Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski" - przekazał szef MON.

Minister przekazał, że "przynajmniej dwa Herculesy są już gotowe". "Przygotowania są bardzo zaawansowane, są odpowiednie zgody, a więc możemy się spodziewać, że lada chwila te samoloty wystartują" - przekazał Błaszczak.

Jak powtórzył, jeżeli "będzie taka potrzeba, to będziemy oczywiście liczbę tych samolotów zwiększać. Tudzież utworzymy ten most ewakuacyjny, o którym wspomniałem, przy użyciu gościnności ze strony greckiej". "Wtedy również zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA do tego, żeby przewieźć polskich turystów do Polski" - powiedział minister.

