Maria Sadowska nakręci film o Pandora Gate? Mariusz Zielke: nie może zajmować się tą tematyką wybiórczo

Przypominamy, że pierwszy dokument Mariusza Zielkego, czyli „Bagno” demaskuje pedofilskie czyny znanego muzyka jazzowego Krzysztofa S., który przez lata krzywdził dzieci. Zielke twierdzi, że rozmawiał z kilkudziesięcioma ofiarami Krzysztofa S., a kolejnych pozostałych ofiar, może być znacznie więcej. Krzysztof S. prowadził przez lata wraz z Lilianą Urbańską Fundację Wspierającą Dzieci Uzdolnione Muzycznie „Tęcza”. Oboje założyli dziecięcy zespół muzyczny o tej nazwie, a także stworzyli wiele programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. Tęczowy Music Box i Co jest grane. W ramach tych działalności miało dochodzić do seksualnego wykorzystywania dziewcząt i chłopców. Po ukazaniu się „Bagna” Krzysztof S. wytoczył Mariuszowi Zielkemu proces o zniesławienie, który przegrał (wyrok nie jest prawomocny), a prokuratura skierowała przeciwko jazzmanowi akt oskarżenia do sądu.

Prowadzący „Express Wieczorny” Jacek Prusinowski zapytał swojego gościa o wiadomość, jaka pojawiła się właśnie w mediach. Okazuje się, że działaczka społeczna Maja Staśko oraz reżyserka Maria Sadowska (nakręciła m.in. „Dziewczyny z Dubaju”) chcą zrobić film o aferze Pandora Gate, czyli o aferze pedofilskiej wśród youtuberów. Sadowska jest zaś córką Krzysztofa S.

Największa afera pedofilska w Polsce

– Dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za czyny swoich rodziców. Tak trzeba powiedzieć. Pani Maria nigdy nie wypowiedziała się publicznie na temat tej afery, tego skandalu (z udziałem jej ojca – przyp. SE), a skandal Krzysztofa S. to największy skandal w historii polskiego showbusinessu. To też prawdopodobnie największa w Polsce wykryta afera pedofilska. Chodzi o 50 lat krycia przestępstw człowieka, który skrzywdził co najmniej 40 dzieci – chłopców i dziewczynki – twierdzi Mariusz Zielke, dodając, że ofiar Krzysztofa S. mogły być setki a nawet tysiące, ponieważ człowiek ten badał skłonność dzieci, które miał pod opieką, do protestowania przeciwko dotykaniu.

– Sprawdzał, czy dadzą się wykorzystać. Sadzał je na kolana albo wpełzał rękami pod kołdrę. Osoby, które zostały skrzywdzone przez tego człowieka, mają prawo do prawdy – twierdzi Zielke.

Tematyką trzeba zajmować się uczciwie

– Uważam, że jeśli ktoś zajmuje się tematyką społeczną, to należy oczekiwać, że będzie się tą tematyką zajmować uczciwie, czyli całą tematyką, a nie tylko jej wybranym elementem. Pani Maria nie może powiedzieć, że nie będzie zajmowała się tematem swojego ojca – uważa dziennikarz. Zielke zgadza się, że wykorzystywanie dzieci przez influancerów to bardzo ważny problem, ale on nie może odwracać uwagi od całego problemu wykorzystywania dzieci przez elity.

Jacek Prusiowski: Pan twierdzi, że działalność Krzysztofa S. była tuszowana. Przez kogo? – Byłem świadkiem zatuszowania sprawy przez adwokata, do którego trafiły dwie ofiary pana Krzysztofa. Ten adwokat zwrócił się do mnie z propozycją, abyśmy ukradli historię tych ofiar i na niej zarobili. Właśnie tak się traktuje ten problem – informuje Zielke. – A jeśli ktoś będzie film traktował wybiórczo, a nie chce opowiedzieć o tematyce społecznej, to też to będzie forma żerowania na tym problemie – odniósł się gość „Expressu Wieczornego” do planów Marii Sadowskiej.