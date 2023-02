Marek Menkiszak ocenia Rosję: Użycie taktycznej broni jądrowej to argument psychologiczny Putina

Raport specjalny SE "Rok wojny" to program w rozszerzonej rzeczywistości

W specjalnym wydaniu raportu "Super Expressu" pn. "Rok Wojny" w pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie dziennikarze SE rozmawiają z ekspertami o sytuacji Ukrainy, Polski, Rosji, Europy i świata w kontekście pełnoskalowego konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Program jest na żywo, w rzeczywistości rozszerzonej, z wykorzystaniem najnowszej technologii, pozwalającej przenosimy się wraz z Państwem do oblężonego ukraińskiego miasta. Kolejnym gościem raportu "Rok wojny" jest Marek Menkiszak, kierownik Zespołu Rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Rozmawia z nim Tomasz Walczak, dziennikarz SE.

Marek Menkiszak gościem Tomasza Walczaka w "Roku wojny"

Tomasz Walczak pyta o to, jak udało się utrzymać Putinowi reżim rosyjski po roku wojny, która z punktu widzenia Rosji jest pasmem porażek, bo Putin zakładał, że zdobędzie Kijów w 72 godziny. Marek Menkiszak wyjaśnia, że główna tajemnica to zwiększone represje i atmosfera strachu. - Zaraz po rozpoczęciu inwazji, doszło do zmian prawnych w Rosji i zaostrzenia przepisów karnych. Nie tylko czynny opór, jak demonstracje na ulicach czy działania sabotażowe są surowo karane, ale nawet repostowanie krytycznych komentarzy czy używanie słowa "wojna" powoduje, że odruchy oporu ze strony mniejszości rosyjskiego społeczeństwa, opadł. Drugi powód utrzymania reżimu rosyjskiego dyktatora to bierność Rosjan i ogromna podatność na propagandę. - To jest propaganda uprawiana od lat, na wielką skalę, to pranie mózgów Rosjan - podkreśla Menkiszak.

Marek Menkiszak: Twarde poparcie dla wojny wśród Rosjan jest na poziomie 20 procent

Walczak zwrócił uwagę, że teraz głównym wrogiem Rosji w tej wojnie jest Zachód. Czy to próba wywołania entuzjazmu na miarę tego z czasów wojny ZSRR z hitlerowskimi Niemcami? Walczak uważa, że tego entuzjazmu wśród elit nie widać. Co na to Marek Menkiszak? Zaznacza, że oficjalnie 3/4 Rosjan popiera tę wojnę, ale to dane jak z państwa totalitarnego. - Twarde poparcie jest na poziomie 20 procent. Rosjanie życzą swoim żołnierzom wygranej, ale nie chcą mieć osobiście z tą wojną do czynienia - mówi gość "Roku wojny". Zwraca uwagę, że być może rosyjskie elity zaczną się zastanawiać, że koszty wojny jednak są zbyt wysokie.

Czy Putin użyje broni atomowej w Ukrainie?

Czy Putin użyje broni atomowej w Ukrainie? Gość "Roku wojny" podkreślił, że użycie taktycznej broni jądrowej na Ukrainie to argument psychologiczny, który Putin stosuje, by straszyć świat, ale nie jest to decyzja, którą na Kremlu podejmie się pochopnie. - To jedyny argument, który by Rosji pozostawał, gdyby wojna okazała się pasmem porażek. Rosjanie chcą zdemobilizować Zachód i zastraszyć społeczeństwa Zachodu, aby ograniczyć pomoc dla Ukrainy - mówi ekspert z OSW.

Kim jest Marek Menkiszak?

Marek Menkiszak pracuje jako kierownik Zespołu Rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Jest również wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

