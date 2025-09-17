Marek Jakubiak zaskakuje: "Jeszcze będziemy się wstydzić za akcję dronową"

Marek Jakubiak ostro uderza w rząd w sprawie wydarzeń sprzed tygodnia. Ma pretensje przede wszystkim o niewłaściwą jego zdaniem politykę informacyjną, zbyt późne przyznanie, że na dom w Wyrykach niekoniecznie spadł rosyjski dron. Gość "Sedna Sprawy" mówi też, że nie usłyszał całej prawdy na ten temat podczas posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ostatni piątek