Marcin Mastalerek przeraźliwie mocno uderza w Jacka Kurskiego. W tle jest też "błąd" Beaty Szydło

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki nie omieszkał zapytać Marcina Mastalerka o jego bardzo dosadny wpis w mediach społecznościowych, w którym uderzał w Jacka Kurskiego i Beatę Szydło. Stwierdzał w nim, że poparcie byłej premier dla byłego prezesa TVP przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego jest dla niego "obrzydliwe". Co dokładnie mówiła Beata Szydło? - Szanowni państwo, gdybym była mieszkanką Mazowsza, 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowałabym na Jacka Kurskiego - oznajmiła, a Kurski podziękował jej za poparcie.

- Mój stosunek do Jacka Kurskiego od lat jest taki sam. Uważam, że szkodzi polskiej prawicy - mówił w TVN24 Mastalerek. Prowadzący rozmowę próbował uzyskać uzasadnienie jego niechęci do byłego prezesa TVP, prosząc o wyjaśnienie. - Niech pan mu nie robi reklamy (...) W 2023 r. w wyborach do Sejmu posłuchałem się pani premier Beaty Szydło, która mówiła: "zamknij oczy, zagryź zęby i zagłosuj na PiS. Co ci szkodzi człowieku?". Dziś na szczęście nie muszę zamykać oczu i zagryzać zębów - stwierdził, mówiąc o swoim pełnym poparciu dla kandydatury Wojciecha Kolarskiego.

- Beata Szydło robi polityczny błąd wiążąc się z Jackiem Kurskim i tak mocno go wspierając - podkreślił, dodając przy tym, że ma on wielu przeciwników w strukturach PiS.

