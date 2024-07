To Obama przekonał Bidena do rezygnacji. Kulisy decyzji prezydenta USA

Ogniska odry w Polsce

Goszcząc w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła o alarmie UNICEF-u. - W pewnych województwach występują ogniska odry. Od początku roku do 15 lipca w Polsce odnotowano 220 zachorowań, z czego około setki to było województwo mazowieckie, a ponad 70 województwo dolnośląskie - przyznała szczerze. - W maju wysłaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki społecznej do żłobków, przedszkoli i szkół informacje o szczepieniach. Jednocześnie wysłałam do wszystkich kierowników podmiotów leczniczych prośbę o to, żeby zainteresowali się szczepieniami, przeprowadzili dodatkowe szczepienia, akcje informacyjne - tłumaczyła.

Przy tej okazji nie omieszkała wbić również szpili w urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. - Bardzo trudno jest odwracać pewien trend po czasach, kiedy prezydent kraju mówi, że on z igłą to tak niekoniecznie - stwierdziła ironicznie. - W różnych województwach sytuacja jest różna, dlatego nie można powiedzieć, że Polska straciła populacyjną odporność na odrę - dodała uspokajająco.

Będą kary za brak szczepień?

Tymczasem Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski opowiada się za zmianą systemu kar za nieszczepienie dzieci. Zamiast dotychczasowych grzywien, zaproponował on wprowadzenie mandatów. – Dzisiaj kary grzywny za nieszczepienie wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. (...) Proponujemy mandaty kilkusetzłotowe, egzekwowane prawie natychmiast, w zwykłej procedurze mandatowej – przekonywał. Do tego pomysłu odniosła się na antenie minister zdrowia. - Ja w piątek spotkałam się z panem ministrem Grzesiowskim, czyli Głównym Inspektorem Sanitarnym i pan minister ma pewien plan docierania do rodziców, którzy dzieci nie zaszczepili - zdradziła.

- System grzywien za niestosowanie się do obowiązku szczepień jest niewydolny. Gdybym miała rekomendować, to wolę mandat niż grzywnę, ale – uwaga – w ostateczności i po wyczerpaniu całego szeregu innych instrumentów, które mamy. Przede wszystkim edukacja, przekonywanie. Naprawdę rodzice, którzy nie szczepią dzieci, nie zawsze są antyszczepionkowcami. Wynika to często z bardzo różnych powodów, czasem z niewiedzy, zagubienia w fake newsowym świecie – oceniła minister.

