„Mamy potężne wątpliwości” – Bodnar o orzeczeniu SN i decyzji Hołowni

Adam Bodnar odniósł się do decyzji marszałka Szymona Hołowni w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego. W programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24 szef Ministerstwa Sprawiedliwości wskazał, że cała procedura zaprzysiężenia prezydenta składa się z dwóch etapów. Wyraził też poważne wątpliwości co do orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

