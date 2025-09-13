Beata Szydło nie gryzła się w język. Tak odpowiedziała Tuskowi

Weronika Fakhriddinova
2025-09-13 21:05

Polska scena polityczna wrze. Donald Tusk w ostrych słowach uderzył w PiS i Konfederację, zarzucając im „zdejmowanie odpowiedzialności z Rosji” za atak dronów z 10 września. Odpowiedź Beaty Szydło była błyskawiczna i równie mocna. – On musi kłamać i prowokować – napisała była premier.

Beata Szydło

i

Autor: Art Service
  • Donald Tusk zarzucił PiS i Konfederacji „zdejmowanie odpowiedzialności z Rosji” za atak dronów z 10 września
  • Beata Szydło odpowiedziała na X: „Musi kłamać i prowokować”
  • Spór wybuchł dzień po tym, jak premier ogłosił stan najwyższej gotowości obrony powietrznej
  • Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB
  • Lotnisko w Lublinie i strefa kontrolowana zostały na krótko zamknięte

Premier uderza w opozycję

Donald Tusk nie przebierał w słowach, komentując dyskusje polityków PiS i Konfederacji o tym, kto odpowiada za wtargnięcie rosyjskich dronów.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio reaguje na incydent z dronami w Polsce: „Nie do zaakceptowania”

„W PiS i Konfederacji trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu czy pomyłka. Wbrew temu, co mówią polskie służby, wojsko, prezydent i premier. Stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność za atak 10 września. Wyobraźmy sobie ich rządy w wypadku agresji” – napisał premier na platformie X.

Szydło: „Żałosne słowa Donalda Tuska”

Była premier Beata Szydło odpowiedziała niemal natychmiast.

„Żałosne słowa Donalda Tuska. Nie wytrzymał długo, on musi kłamać i prowokować” – napisała na X, udostępniając wpis szefa rządu.

Eskalacja sporu PiS–KO

To kolejne starcie między obozem rządzącym a opozycją w kontekście bezpieczeństwa Polski i wydarzeń na wschodniej granicy. Wypowiedzi polityków padają w tle alarmów RCB, poderwania myśliwców i stanu najwyższej gotowości, ogłoszonego przez Tuska po wtargnięciu dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Drony wciąż niepokoją

Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września wciąż wywołuje gorące komentarze. Rząd ogłosił wtedy stan najwyższej gotowości, poderwano myśliwce i wysłano alerty RCB w woj. lubelskim. Nic więc dziwnego, że emocje w polityce sięgają zenitu, każdy nowy incydent na wschodniej granicy staje się tematem ostrych sporów i wzajemnych oskarżeń.

Krótki alarm, wielkie emocje

Wpis Beaty Szydło pojawił się zaledwie kilka godzin po tym, jak premier ogłosił stan najwyższej gotowości systemów obrony powietrznej i poderwanie lotnictwa w związku z zagrożeniem rosyjskimi dronami. Alarm trwał tylko kilka godzin, ale wywołał ogromne emocje, zamknięto lotnisko w Lublinie, włączono syreny w Świdniku i Chełmie, a mieszkańcy otrzymali alerty RCB. 

