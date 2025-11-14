Mamy nagrania Nawrockiego z chwil, których nie pokazano na głównej sali. Tłumy na sali

Mamy nagrania opublikowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Prezydent odwiedził osoby, które nie dostały się na główną halę.

Na wideo widać entuzjastyczną reakcję tłumu.

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją.

Kancelaria pokazuje moment, którego nie widzieli uczestnicy głównej hali

Kancelaria Prezydenta poinformowała na platformie X:

Prezydent RP @NawrockiKn odwiedził osoby, które nie zmieściły się na głównej hali podczas dzisiejszego spotkania. pic.twitter.com/inDs5Cy5jv— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 14, 2025

„Prezydent RP @NawrockiKn odwiedził osoby, które nie zmieściły się na głównej hali podczas dzisiejszego spotkania.”

Do posta dołączono nagranie przedstawiające, jak prezydent wchodzi do dodatkowej sali. Widać, że część uczestników śledziła wydarzenie poza główną sceną, ale mimo to chciała zobaczyć prezydenta na żywo.

Wideo trwa tylko kilka sekund, ale pokazuje naturalny, nieplanowany moment wizyty. Prezydent podchodzi do ludzi, wita się i przechodzi przez tłum, który reaguje pozytywnie.

Kaczyński wychwala prezydenta Nawrockiego. „100 dni spełnionych obietnic”

Drugie nagranie: tłum unosi ręce, atmosfera bardzo żywa

Kancelaria opublikowała także drugie nagranie, tym razem z głównej sali. Widać tam setki osób stojących ramię w ramię. Tłum podnosi ręce w kierunku prezydenta i nagrywa jego wejście telefonami.

To ujęcie wywołało szczególne poruszenie w sieci, pokazuje skalę wydarzenia i energię, z jaką ludzie reagowali na pojawienie się głowy państwa.

Frekwencja przerosła oczekiwania. Prezydent zdecydował się wyjść do ludzi

Choć oficjalnie spotkanie miało odbywać się w jednej hali, frekwencja była tak wysoka, że część uczestników trafiła do sali obok. Z krótkich nagrań Kancelarii wynika, że prezydent świadomie odwiedził obie grupy, zarówno tę zgromadzoną na głównej sali, jak i tę, która śledziła wydarzenie z innego pomieszczenia.

Takie gesty, zazwyczaj pokazywane w kampaniach wyborczych, budzą duże zainteresowanie opinii publicznej, bo pokazują bezpośredni kontakt prezydenta z ludźmi, którzy nie zawsze mają okazję znaleźć się w pierwszym rzędzie.

Poniżej galeria zdjęć: Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Mińsku Mazowieckim

ARESZT DLA ZIOBRY? CO ZROBI PREZYDENT? RIGAMONTI I ŻÓŁCIAK KOMENTUJĄ | BIEDRZYCKA EXPRESSEM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.