"Mała rekonstrukcja" rządu Tuska jeszcze przed wakacjami? Zmiany na kluczowych stanowiskach

Premier Tusk planuje przed wakacjami zmiany w ministerstwach kultury, edukacji i zdrowia, aby poprawić wizerunek resortów przed wyborami.

Polska 2050 może stracić Ministerstwo Kultury na rzecz Koalicji Obywatelskiej, z Maciejem Wróblem jako potencjalnym nowym ministrem.

Rekonstrukcja ma objąć także Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji.

Anonimowy polityk partii rządzącej, w rozmowie z RMF FM, ujawnił, że nadchodzące zmiany nie będą tak spektakularne jak te z ubiegłego roku.

- Scenariusz nie przewiduje tak hucznie ogłaszanych zmian, jak w ubiegłym roku i wyczekiwania tygodniami na konkretne decyzje. Rząd nie potrzebuje teraz wielkich turbulencji. Chodzi o "małą rekonstrukcję", aby poprawić notowania poszczególnych ministerstw, bo do wyborów coraz bliżej - skomentował sytuację. Celem jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji rządu i usprawnienie jego funkcjonowania w kluczowych obszarach.

W jakich resortach będą zmiany?

Według RMF FM, Polska 2050 może stracić jedno ze swoich stanowisk w rządzie, a mianowicie Ministerstwo Kultury. Obecnie resortem kieruje Marta Cienkowska. Spekuluje się, że ministerstwo ponownie trafi w ręce polityka Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach jako potencjalny następca najczęściej wymieniany jest obecny wiceminister Maciej Wróbel.

Możliwe roszady mogą objąć również Ministerstwo Zdrowia, którym obecnie kieruje Jolanta Sobierańska-Grenda. RMF FM podkreśla, że niewielu polityków jest chętnych do objęcia tego wymagającego stanowiska, co może utrudnić znalezienie odpowiedniego kandydata.

W trudnej sytuacji ma znaleźć się także ministra edukacji Barbara Nowacka. Premier Donald Tusk ma oczekiwać od niej większego zdecydowania w podejmowaniu kluczowych decyzji. Jednym z obszarów, gdzie oczekuje się zmian, jest edukacja zdrowotna, która wbrew wcześniejszym zapowiedziom wciąż nie jest przedmiotem obowiązkowym.

