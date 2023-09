Majątek wicemarszałka Sejmu z PSL. Oglądamy oświadczenie majątkowe Piotra Zgorzelskiego

Ta to umie oszczędzać. Przejrzeliśmy oświadczenie majątkowe Małgorzaty Wassermann

Piotr Zgorzelski posiada 60 tysięcy złotych oszczędności. To aż o 262 tysiące złotych mniej, niż na początku kadencji, kiedy posiadał 322 tysiące złotych. Za część tych pieniędzy wicemarszałek kupił obligacje skarbu państwa, które są warte 206 tysięcy złotych.

Wicemarszałek sporo zainwestował w nieruchomości. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni: 44,75 m2 + 3,70 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych 4845/838/38. Wartość mieszkania to 280 tysięcy złotych. Polityk jest też współwłaścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 106,39 m2 (w tym 18,71 m2 powierzchni przynależnych). Ma prawo do korzystania z 28,26 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych 2.826/8.768.Wartość tego udziału to 267 tysięcy złotych, a cała nieruchomość warta jest 562 tysiące złotych. Posiada ponadto lokal mieszkalny o powierzchni 62,36 m2 wraz z miejscem postojowym o powierzchni 11,50 m2. Wartość? 293 tysiące złotych. Własnością parlamentarzysty jest też garaż o powierzchni 17,40 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych 1740/1557790 oraz miejscem postojowym o powierzchni 12,50 m2. Całość warta jest 40 tysięcy złotych.

W 2019 Zgorzelski posiadał tylko pierwszą spośród tych nieruchomości oraz mieszkanie o powierzchni 63,75 m2, warte 220 tysięcy złotych, które sprzedał jakiś czas temu.

Według oświadczenia majątkowego poseł otrzymał z Kancelarii Sejmu wynagrodzenie w wysokości 251 tysięcy złotych oraz dietę parlamentarną, z tytułu której wzbogacił się o 46 tysięcy złotych.

Kandydat do Sejmu jeździ czteroletnim Volvo XC60, kupionym rok temu. To elegancji SUV klasy średniej. Wcześniej poruszał się mniejszym autem. Była to Kia Sportage z 2015 roku, kupiona w 2019 roku.