Majątek Obajtka pod lupą. Zegarki za 290 tys. zł i prawie milion oszczędności

Europoseł Daniel Obajtek złożył oświadczenie majątkowe, ujawniając imponujący majątek, w tym znaczne oszczędności i wysokie przychody z działalności gospodarczej.

Były prezes Orlenu zgromadził blisko milion złotych i 50 tys. euro, do tego dochodzą cenne dzieła sztuki i zegarki wycenione na prawie 300 tys. zł.

Największe zaskoczenie budzi jednak zapis przy nieruchomościach, gdzie zamiast własności widnieje prawo dożywotniego użytkowania, co otwiera pole do spekulacji i pytań o rzeczywisty status majątku.

Daniel Obajtek pokazał majątek. Są duże kwoty

Z oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka wynika, że europoseł PiS posiada 920 tys. zł w walucie polskiej oraz 50 tys. euro w walucie obcej. W dokumencie nie wykazał papierów wartościowych.

W rubryce dotyczącej nieruchomości pojawia się dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych, wyceniony na 500 tys. zł. Obajtek wpisał również gospodarstwo rolne o powierzchni 3,49 ha oraz udział we współwłasności nieruchomości. Łączną wartość tych składników majątku określono na 400 tys. zł.

Najważniejszy szczegół znajduje się jednak przy tytule prawnym. Przy nieruchomościach Obajtek wskazał prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania. Oznacza to, że może z nich korzystać, ale w oświadczeniu nie figuruje jako ich właściciel.

Zegarki i dzieła sztuki za 290 tys. zł

W oświadczeniu uwagę zwraca także rubryka dotycząca mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Daniel Obajtek wpisał tam dzieła sztuki i zegarki. Ich łączną wartość oszacował na 290 tys. zł.

Były prezes Orlenu wykazał też zobowiązania finansowe. Chodzi o prywatne pożyczki na kwotę 825 tys. zł.

W dokumencie nie pojawiają się natomiast udziały ani akcje w spółkach. Obajtek nie wykazał również członkostwa w organach spółek, fundacji czy stowarzyszeń. Nie wpisał też mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków w drodze przetargu.

Ponad 1,5 mln zł z działalności gospodarczej

Duże kwoty pojawiają się również w części dotyczącej dochodów i działalności. Daniel Obajtek wykazał działalność gospodarczą prowadzoną osobiście, opisaną jako usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Przychód bez uwzględnienia kosztów wyniósł 1 528 358 zł.

Do tego dochodzi wynagrodzenie z Parlamentu Europejskiego. W oświadczeniu wpisano 132 722,61 euro brutto z tytułu uposażenia posła do PE za 2025 rok. Kwota ta została powiększona o diety poselskie i inne świadczenia regulaminowe.

W dokumencie znalazł się także przychód z Orlenu. Obajtek wykazał z tego tytułu 6747,81 zł.

Dom jest, ale zapis robi różnicę

Oświadczenie majątkowe byłego prezesa Orlenu pokazuje obraz polityka z dużymi oszczędnościami, wysokimi przychodami i kosztownymi składnikami majątku ruchomego. Najbardziej charakterystyczny pozostaje jednak zapis przy nieruchomościach.

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Dom, gospodarstwo i udział we współwłasności nieruchomości zostały wpisane w oświadczeniu, ale nie jako własność. Obajtek wskazał przy nich prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania. W praktyce właśnie ten fragment dokumentu może budzić największe zainteresowanie, bo pokazuje różnicę między korzystaniem z nieruchomości a ich formalnym posiadaniem.

Majątek Obajtka znów pod lupą

Daniel Obajtek od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Prawa i Sprawiedliwości. Jako były prezes Orlenu był jednym z najważniejszych menedżerów związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy, a po wyborach do Parlamentu Europejskiego przeniósł się do Brukseli.

Najnowsze oświadczenie majątkowe znów przyciąga uwagę, bo łączy kilka elementów, które zawsze budzą polityczne emocje: wysokie oszczędności, duże przychody, nieruchomości, luksusowe przedmioty i pożyczki. W tym przypadku dochodzi jeszcze zapis o dożywotnim użytkowaniu domu i ziemi, który sprawia, że dokument może być szeroko komentowany.

Poniżej galeria zdjęć: Daniel Obajtek w prokuraturze

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