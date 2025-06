Majątek Aleksandry Wiśniewskiej-Uznańskiej. Sejmowa milionerka? Ćwierć miliona złotych na koncie

Mieszkania warte ponad 1,5 mln zł i SUV w garażu

Z dokumentu złożonego w Sejmie RP wynika, że Aleksandra Wiśniewska-Uznańska jest właścicielką dwóch nieruchomości:

Mieszkania o powierzchni 132,8 m², którego wartość posłanka oszacowała na 1,3 mln zł,

drugiego lokalu o powierzchni 52,7 m², wycenionego na 280 tys. zł.

Do tego dochodzi samochód osobowy marki Jeep Wrangler Sahara 2D z 2015 roku, o wartości 90 tys. zł. To model terenowy o solidnej konstrukcji, który wciąż cieszy się dużą popularnością wśród osób preferujących niezależność i podróże.

Z konta „ubyło” ponad 135 tys. zł

Choć łączna wartość majątku trwałego posłanki nie budzi wątpliwości, uwagę zwraca spadek oszczędności. W aktualnym oświadczeniu Wiśniewska-Uznańska zadeklarowała:

256 500 zł na rachunku złotówkowym,

700 dolarów amerykańskich,

oraz 500 euro.

W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to, że jej konto uszczupliło się o ponad 135 tys. zł. To znacząca różnica, mogąca wynikać z inwestycji, zakupów lub przelewów na rachunki niepodlegające ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym.

Pensja posłanki, życie z astronautą i obowiązki publiczne

Przypomnijmy: Karolina Wiśniewska-Uznańska zasiada w Sejmie z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a prywatnie jest żoną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego – pierwszego Polaka w historii, który poleciał w kosmos w ramach misji ESA. Ich wspólne życie to dziś połączenie polityki i nauki na najwyższym poziomie.

Według oficjalnych danych, posłanka RP otrzymuje miesięczne uposażenie i dietę na łączną kwotę ok. 16,8 tys. zł brutto, co po opodatkowaniu oznacza pensję ok. 10,8 tys. zł na rękę.

Wzrost prestiżu, ale i zainteresowania opinii publicznej

W ostatnich tygodniach – wraz z kosmicznym lotem męża – Aleksandra Wiśniewska-Uznańska znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Polacy nie tylko śledzą misję astronauty, ale coraz uważniej przyglądają się także jego rodzinie. Jej oświadczenie majątkowe staje się więc nie tylko formalnym obowiązkiem, ale także przedmiotem publicznego komentarza i zainteresowania. Zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzina posłanki i astronauty zaczyna symbolizować polskie ambicje technologiczne, polityczne i… finansowe.

