i Autor: Piotr Grzybowski/ Super Express

Biejat ujawnia powód odejścia z Razem

Magdalena Biejat ujawnia prawdziwy powód odejścia z Razem. Kulisy tej decyzji szokują!

Magdalena Biejat, wraz z Anną Górską, Joanną Wichą, Dorotą Olko i Darią Gosek-Popiołek, zdecydowały się opuścić partię Razem, co wywołało spore poruszenie na lewicy. W rozmowie z Super Expressem wicemarszałkini zdradza, co tak naprawdę stało za ich decyzją. Powód, który przytacza, może zaskoczyć wielu. Czy za kulisami partii narastały konflikty, o których nie wiedzieliśmy? Sprawdź, co skłoniło te wpływowe polityczki do tak drastycznego kroku!