Konferencja prasowa Lewicy. Magdalena Biejat i inne działaczki odchodzą z partii Razem

Co tam się stało?!

O co chodzi?

To, co jednak przykuwa uwagę, to nie tylko sama zapowiedź konferencji, ale narastające tarcia wewnątrz Lewicy. Wiceszefowa klubu, Marcelina Zawisza, w jednym z wywiadów wyraziła swoje stanowisko wobec potencjalnego rozstania z Nową Lewicą, wskazując, że taka decyzja mogłaby być zdrowym krokiem zarówno dla Razem, jak i dla przyszłych relacji z Nową Lewicą. Zdaniem Zawiszy, obecna sytuacja, w której Razem krytykuje działania rządu, w którym Nowa Lewica ma swój udział, tworzy konflikt interesów, który jest niezdrowy dla obu ugrupowań.

Magdalena Biejat ujawnia prawdziwy powód odejścia z Razem. Kulisy tej decyzji szokują!

Aktualizacja z konferencji prasowej Lewicy: Wraz z Anną Górską, Joanną Wichą, Dorotą Olko i Darią Gosek-Popiołek, Magdalena Biejat poinformowała o wspólnej decyzji dotyczącej opuszczenia partii Razem. Ten krok oznacza ważne zmiany w strukturach ugrupowania, które w ostatnich latach kształtowało lewicową scenę polityczną w Polsce.

Na platformie X Magdalena Biejat (@MagdaBiejat) opublikowała krótki wpis, w którym poinformowała o decyzji opuszczenia partii Razem. We wpisie wspomniała, że wraz z Anną Górską (@AnnaGorska_PL), Darią Gosek-Popiołek (@dgpopiolek), Dorotą Olko (@dorota_olko) oraz Joanną Wichą (@JoannaWicha) postanowiły podjąć ten krok. Do wiadomości dołączyła pełne oświadczenie, w którym szczegółowo wyjaśniają powody swojej decyzji.

"Odchodzimy dziś z partii Razem. Znacie nas, niektórzy osobiście, niektórzy z mediów społecznościowych. Wielu z Was na nas głosowało. Domyślacie się więc, jak trudna i bolesna jest to decyzja. Każda z nas poświęciła Razem wiele lat życia i duży kawałek serca. Poznałyśmy tu wielu wspaniałych ludzi, z których część zdecydowała zostać w Razem z nami, część będzie potrzebowała chwili na wybór swojej dalszej ścieżki, inni zostaną w Razem."

