Macierewicz przyłapany przy toalecie. Zaczął się jąkąć [WIDEO]

Antoni Macierewicz często bywa pytany na sejmowych korytarzach przez dziennikarzy. Zazwyczaj odpowiada na pytania, choć oczywiście robi to z właściwą sobie manierą. Nie inaczej było podczas ostatniego posiedzenie Sejmu, gdzie był pytany przez reportera TVN24 Radomira Wita. - Nie mam zamiaru się w tej sprawie spierać, bo jestem przyzwyczajony od kilkudziesięciu lat do tych, którzy pracują dla komunistów, którzy oszukują, kłamią, próbują zde... - stwierdził były szef MON i nagle urwał rozmowę. Po czym dodał: - Pozostańmy na tym, że pan jest zde, dobrze - skwitował poseł PiS. Nagranie, które zarejestrowano blisko sejmowej toalety, trafiło do sieci. Na platformie X opublikował je portal TVN24:

W czwartek w Sejmie Antoni Macierewicz rozmawiał z dziennikarzami. Reporter @tvn24 @RadomirWit zapytał polityka o jego zachowanie w czasie szarpaniny przed Sejmem. W pewnym momencie wypowiedzi poseł PiS zawiesił się i nie dokończył zdania, urywając je na początku słowa.➡… https://t.co/kD979gYXpD pic.twitter.com/lgk1CBWWFV— tvn24 (@tvn24) February 23, 2024

Antoni Macierewicz ma długi staż parlamentarny. Był posłem siedem razy, obecnie po raz ósmy zasiada w ławach poselskich. Od 2007 roku startuje jako polityk Prawa i Sprawiedliwości. W 2023 roku głosowało na niego 32 tysiące wyborców.