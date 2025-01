Łukasz Mejza z 11 zarzutami! Śledczy ujawniają skalę jego majątkowych przekrętów

Mejza z prokuratorskimi zarzutami. Czego dotyczą oskarżenia?

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, w czwartek poseł został przesłuchany i usłyszał 11 zarzutów dotyczących składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Według śledczych Mejza miał zatajać informacje o swoim majątku oraz podawać nieprawdziwe dane dotyczące kredytów i pożyczek. Łączna kwota, której nie ujawnił, wynosi pół miliona złotych. Poseł został przesłuchany, jednak nie przyznał się do winy. Jak informuje prokuratura, złożył wyjaśnienia w odniesieniu do części zarzutów, a wszystkie jego tłumaczenia będą teraz szczegółowo analizowane.

Politycy nie gryzą się w język: „Krok po kroku...”

Afera, która może pogrążyć PiS? Tajemnice Nawrockiego wychodzą na jaw

Wiadomość o zarzutach wobec Mejzy natychmiast obiegła media i wywołała falę komentarzy wśród polityków. Opozycja nie zamierzała ukrywać satysfakcji – ich wpisy były pełne uszczypliwości i ostrych sformułowań.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej nie bawił się w dyplomację i wprost ogłosił na Facebooku, że „kończy się cwaniactwo i rumakowanie”. W swoim wpisie ironicznie przypomniał, że Mejza „zapomniał o sześciu kredytach i pożyczce na pół miliona złotych” – wbijając tym samym szpilę w byłego wiceministra.

Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, nawiązał do politycznej przeszłości Mejzy, pisząc na X (Twitterze), że jeszcze niedawno był on „pupilem PiS”. Dodał też, że dołącza do grona osób z zarzutami, w którym – jego zdaniem – znaleźli się już m.in. „pupile Macierewicza i Dworczyka”. „Krok po kroku...” – dodał wymownie, sugerując, że to dopiero początek rozliczeń.

Radek Sujak, inny polityk komentujący sprawę, postanowił natomiast ograniczyć się do konkretów, podając oficjalne informacje i dodając do nich hasztagi: #rozliczenia, #prawoisrawiedliwość, #Sejm, #poseł.

Co dalej? Czy Mejza ma jeszcze szansę na ratunek?

Chociaż Mejza broni się i nie przyznaje do winy, liczba zarzutów oraz skala zarzucanych mu działań sprawiają, że jego polityczna przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Czy poseł będzie próbował jeszcze wrócić do politycznej gry? A może to koniec jego kontrowersyjnej kariery? Opozycja już dziś ogłasza symboliczne „rozliczenia”, ale na ostateczne decyzje wymiaru sprawiedliwości trzeba będzie jeszcze poczekać.

Poniżej galeria zdjeć: Łukasz Mejza zaprasza Pawła Kowala na trening. Zapraszamy.

Autor:

Informacja o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu posła na Sejm RP w charakterze podejrzanego https://t.co/ice2rD7DcS— Prok_Okreg_ZG (@Prok_Okreg_ZG) January 30, 2025

Mejza, do niedawna pupil PiS, otrzymał 11 prokuratorskich zarzutów. Dołączył do płk. G, dla odmiany pupila Macierewicza i Dworczyka. Krok po kroku...— Zbigniew Konwiński (@Konwinski_PO) January 30, 2025

SHORT Łukasz Mejza - oświadczenie poselskie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.