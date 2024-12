Ludzie zabrali głos po decyzji ws. Kaczyńskiego. Polska podzielona niemal na pół!

Za uchyleniem immunitetu Jarosława Kaczyńskiemu, umożliwiającym pociągnięcie go do odpowiedzialności głosowało 241 posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-TD, PSL-TD, Lewicy, Razem i jeden poseł niezrzeszony. Przeciw było 206 posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, a także koła Wolni Republikanie. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kłopoty Kaczyńskiego po miesięcznicy smoleńskiej

Zgoda Sejmu na pociągnięcie Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej ma związek z oskarżeniem go o uderzenie przez aktywistę Zbigniewa Komosę o podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, do czego miało dojść 10 października 2024 r. Podczas przepychanek przy pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej na stołecznym pl. Piłsudskiego - według Komosy - Kaczyński dwukrotnie uderzył go w twarz. W związku z tym aktywista złożył w sądzie akt oskarżenia przeciw prezesowi Prawa i Sprawiedliwości.

Radio Zet sprawdziło, jak na to wszystko patrzą Polacy. Na zlecenie radia sondaż przeprowadziła pracownia IBRiS. Badanym zostało postawione pytanie: - Jak Pan/Pani ocenia decyzję Sejmu o uchyleniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z oskarżeniami o pobicie aktywisty? Odpowiedzi były następujące:

Zdecydowanie dobrze - 33 procent

Raczej dobrze - 15,6 procent

Zdecydowanie źle - 25 procent

Raczej źle - 22,6 procent

Nie wiem/trudno powiedzieć - 3,8 procent

Jeśli spojrzeć na to, jak głosowali w sondażu poszczególni wyborcy, to wybory KO decyzję Sejmu źle oceniło 22 procent. 21 proc. wyborców Trzeciej Drogi, także źle oceniło tę decyzję. Z wyborców Nowej Lewicy źle oceniło to 18 procent, a z Konfederacji 27 proc. Jeśli zaś chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości to źle ocenił decyzję Sejmu aż 95 proc.

