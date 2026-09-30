List gończy, ENA i wniosek z Naddniestrza. Dziś ważna decyzja ws. Romanowskiego

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-30 8:56

W środę, 30 września, Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się wnioskiem Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura sprzeciwia się jego wnioskowi.

Marcin Romanowski przed mikrofonami dziennikarzy pod Prokuraturą Krajową. O sprawie polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: NEMO / Super Express Marcin Romanowski (fot. archiwum)
  • Sąd zajmie się dziś wnioskiem Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
  • Romanowski, poszukiwany i przebywający w Naddniestrzu, chce listu żelaznego, by odpowiadać z wolnej stopy, czemu sprzeciwia się Prokuratura.
  • Czy sąd pozwoli na jego powrót do kraju z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury? Sprawdź, co oznacza dzisiejsza decyzja.

Sąd Okręgowy w Warszawie ma dziś rozpoznać wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Posiedzenie wyznaczono na środę, 30 września. Wcześniej pełnomocnik polityka informował, że rozpocznie się ono o godz. 13.30.

Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Od lutego 2026 r. ponownie obowiązuje wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania. Jest również poszukiwany listem gończym.

Tata znanego rapera atakuje. Profesor mówi wprost o "zamachu stanu" Karola Nawrockiego.

Wniosek Romanowskiego nadano z Naddniestrza

Sprawa listu żelaznego trafiła do sądu w sierpniu. Romanowski wskazał w swoim wniosku, że przebywa w Tyraspolu w Naddniestrzu, czyli separatystycznym regionie Mołdawii pozostającym de facto poza kontrolą władz centralnych tego kraju. Były wiceminister zadeklarował, że stawi się przed sądem lub prokuratorem w wyznaczonym terminie, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Takie rozwiązanie przewidują przepisy dotyczące listu żelaznego.

Prokuratura sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego

Prokuratura Krajowa nie zgadza się na uwzględnienie wniosku Romanowskiego. W stanowisku przekazanym sądowi 18 sierpnia prokurator wskazał, że nie ma procesowego potwierdzenia, iż podejrzany rzeczywiście przebywa pod wskazanym adresem w Tyraspolu.

Prokuratura zwróciła się również do organów Mołdawii i Rumunii o ustalenie, czy Romanowski przekraczał granice tych państw oraz czy przebywał na terytorium Mołdawii, w tym w Naddniestrzu. List żelazny pozwala osobie przebywającej za granicą odpowiadać z wolnej stopy. Warunkiem jest m.in. stawianie się na wezwania sądu lub prokuratury i przestrzeganie obowiązków określonych przez sąd. Samo spełnienie formalnych przesłanek nie oznacza jednak, że sąd musi taki dokument wydać.

Marcin Romanowski na panelu dyskusyjnym w Centrum Studiów Europejskich Mathiasa Corvinusa Collegium
Galeria zdjęć 6
KWIATKOWSKI: Prok. Wełna to najlepszy wybór do kierowania śledztwem ws. Zondacrypto
Sonda
Czy Marcin Romanowski powinien otrzymać list żelazny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN ROMANOWSKI