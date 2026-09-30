Rzecznik prezydenta grzmi ws. cen paliw. Tyle zapłacił za swoje ostatnie tankowanie

Rozmowa w RMF FM szybko zeszła z politycznych deklaracji na rachunki za paliwo. Leśkiewicz opowiedział o sobotnim tankowaniu prywatnego samochodu. Jak relacjonował, za litr benzyny zapłacił 8,14 zł. — Diesel kosztuje ponad 9 zł w tej chwili, więc te koszty są ogromne — mówił rzecznik prezydenta. Przy podanej przez niego cenie benzyny zakup 50 litrów oznacza wydatek 407 zł. Przy cenie diesla przekraczającej 9 zł ta sama ilość paliwa kosztowałaby ponad 450 zł. To przeliczenie cen przywołanych przez rozmówcę pokazuje skalę obciążenia domowego budżetu.

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Leśkiewicz bronił prezydenckiego rozwiązania i przekonywał, że mogłoby ono przynieść większą obniżkę niż propozycja rządowa. Według przedstawionego przez niego porównania rząd zapowiada spadek cen o około złotówkę na litrze, a prezydencka propozycja miałaby pozwolić na obniżkę od 1,70 zł do ponad 2 zł. — Panie redaktorze, szanowni państwo, za regulacje cen paliw odpowiada rząd — stwierdził w RMF FM. Rzecznik mówił o możliwościach obniżenia akcyzy oraz szukaniu oszczędności w marżach hurtowych, rafineryjnych i detalicznych. Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski naciskał na zakończenie konfliktu. Pytał, dlaczego prezydent i rząd nie mogą się porozumieć, skoro wysokie koszty paliwa odczuwają obywatele. Leśkiewicz przekonywał, że prezydent chce porozumienia, a przeszkoda leży po stronie rządu.

„Żerujecie politycznie, a my płaczemy i płacimy”

Najostrzejsze słowa padły, gdy prowadzący sprowadził dyskusję do politycznej rywalizacji. - Toczy się pewna gra, kto kogo (...) Żerujecie politycznie, a my płaczemy i płacimy — powiedział Tomasz Terlikowski. — Panie redaktorze, gdyby rząd i Sejm przyjął rozwiązanie pana prezydenta, płacilibyśmy już dziś taniej za paliwo — odparł Leśkiewicz.

Kiedy przyjdzie ulga przy dystrybutorach?

W rozmowie pojawiła się również kwestia konstytucyjności rządowych przepisów. Według Leśkiewicza prezydent skierował pierwszą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rzecznik podkreślał, że nie było to weto, i kwestionował zgodność proponowanych przez rząd rozwiązań z konstytucją.

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To stanowisko prezydenckiego obozu. Z samej rozmowy nie wynika rozstrzygnięcie prawnego sporu ani pewna data obniżek na stacjach. Na antenie RMF FM padły za to słowa, pod którymi mogłoby podpisać się wielu kierowców. — Ale oczywiście, nas nie obchodzi, nas tylko obchodzi, że ja też jako obywatel chciałbym płacić mniej za paliwo — powiedział Leśkiewicz.

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Sonda Czy rząd Tuska powinien obniżyć podatki i akcyzę na paliwa? Tak, wysokie ceny paliw uderzają w każdego Polaka Nie mam zdania — poczekam na konkretne propozycje rządu Nie, to tylko chwilowe rozwiązanie, które uszczupli budżet państwa

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