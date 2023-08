Liderzy zdecydowali. Trzecia Droga popełnia błąd Lewicy z 2015 roku?

Trzecia Droga - PSL i Polska 2050 startują razem w wyborach

Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie do wyborów w sojuszu z Polską 2050. Zdecydowały o tym w sobotę zarządy obu partii, a liderzy przekazali informację podczas wspólnej konferencji prasowej. - „To postanowione, podpisane i przegłosowane przez aklamację na obu naszych radach, radzie krajowej i raczej naczelnej, że Polska 2050 i PSL pójdą do tych wyborów razem. To bardzo dobra wiadomość, że udało się nam zawrzeć dobrą, przejrzystą, czytelną umowę koalicyjną, która pokaże, jak może wyglądać nowa polityka w Polsce" – powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Dodał, że porozumienie między Polską 2050 a PSL została zawarte dla tych, którzy "chcą mieć na kogo głosować, nie chcą się poruszać w tym znanym duopolu". Przypomniał, że porozumienie między PSL a Polską 2050 to "Trzecia Droga".

"Ważne jest, aby zatrzymać PiS i Konfederację, a "Trzecia Droga" to jedyna droga, która może do tego doprowadzić" – dodał Hołownia. – "Nie znajdą się na naszych listach ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, a o których nie wiemy, czy nie poszliby na koniec z PiS" – stwierdził. Wyjaśnił, że na listach nie znajdą się "ludzie z AgroUniii".

Kosiniak-Kamysz: Jeśli my zajmiemy trzecie miejsce, to PiS traci władzę

- Porozumienie między nami to nie jest rzecz oczywista. To najstarsza i najmłodsza partia, młody ruch i ruch ludowy. Różne emocje czasem powodują, że każdy musi zacisnąć zęby i pójść do przodu, bo Polska to jest święta i najważniejsza rzecz. I takie myślenie nam przyświecało - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL zapowiedział, że koalicyjny komitet wyborczy zostanie zarejestrowany jako pierwszy, zaraz po tym, jak prezydent Andrzej Duda ogłosi datę wyborów parlamentarnych.

