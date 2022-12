Seniorzy to dla każdej partii ważni wyborcy. A dla PiS w szczególności. To właśnie ludzie w wieku 60 plus w dużej mierze przyczynili się do zwycięstwa partii Jarosława Kaczyńskiego zarówno w kolejnych wyborach. W tych ostatnich, w 2019 roku, aż 55,8 proc. osób w wieku 60 plus zagłosowało na PiS! Dla porównania, wedle danych IPSOS, na Koalicję Obywatelską oddało głos 25,2 proc. seniorów, na Lewicę 10,4 proc., a na PSL 6,9 proc.

Lewica walczy o seniorów

- Lewica słusznie uznała, że chce powalczyć o elektorat bardziej socjalny, bo ten światopoglądowy ma już po swojej stronie, bo jest dla niego wiarygodna. Teraz musi stać się wiarygodna dla pozostałych grup, w tym być może tych dotąd głosujących na PiS – wskazuje dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW i Centrum Daszyńskiego. - Politycznie może chodzić o 2-3 punkty procentowe, które Lewica swoim dobrze skonstruowanym programem społecznym może odebrać PiS. A to są te punkty, które finalnie mogą przesądzić o wyniku wyborczym – dodaje ekspert.

Politycy Lewicy nie kryją zresztą, że liczą na głosy rozczarowanych wyborców PiS. - Mam nadzieję, że dotychczasowi wyborcy PiS-u, którzy boją się ewentualnego pogorszenia swojej sytuacji materialnej po zmianie władzy w Polsce, ale którzy już dość mają pisowskich głupich pomysłów, jak Lex Czarnek, dość mają nieudolności Morawieckiego w odblokowaniu pieniędzy z KPO, zaufają, że Lewica jest i będzie gwarantem ich praw w przyszłym rządzie – przyznaje w rozmowie z „SE” Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.

Bój o seniorów

Co Lewica ma do zaoferowania seniorom? To cały pakiet polityki senioralnej, który Lewica promuje hasłem „Bezpieczny senior”. Jej kluczowym elementem jest pomysł „renty wdowiej”. Projekt ustawy Lewicy w tej sprawie utknął w Sejmie, więc politycy wpadli na inny pomysł. Postanowili raz jeszcze spróbować i zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Obywatelskie projekty mają to do siebie, że Sejm musi się nimi zająć, więc marszałek Sejmu nie będzie mogła trzymać go w nieskończoność w tzw. sejmowej zamrażarce.

Co zakłada projekt renty wdowiej?

Obywatelski projekt zakłada, aby pozostały przy życiu małżonek mógł zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Dzisiaj jest tak, że jeśli w małżeństwie emerytów umiera np. mąż, to jego żona ma prawo wybrać - albo zachowuje swoją emeryturę, albo z niej rezygnuje i bierze rentę rodzinną w wysokości 85 proc. emerytury męża (jeśli ta jest wyższa od jej świadczenia).

Pomysły dla seniorów: druga waloryzacja, leki za 5 zł

W interesie emerytów Lewica złożyła także w Sejmie już w kwietniu projekt ustawy o drugiej waloryzacji rent i emerytur, tłumacząc to szalejącą inflacją i drożyzną. Projekt utknął w Sejmie. Lewica postuluje także podniesienie minimalnej renty i emerytury. Jedną z pierwszych ustaw, jakie złożyła Lewica w tej kadencji Sejmu był projekt ustawy o podwyższeniu minimalnej emerytury do 1600 zł i renty do 1200 zł. Lewica złożyła także projekt ustawy o emeryturach stażowych i włączeniu do okresu pracy pracy wykonywanej na podstawie tzw. umów śmieciowych.

Wśród pomysłów Lewicy, adresowanych do seniorów warto odnotować także „Leki za 5 złotych” (rozszerzenie refundacji na wszystkie leki na receptę dla seniorów) oraz „Senioralny bon turystyczny” w wysokości 500 złotych, który przysługiwałby emerytom i rencistom raz na dwa lata. Lewica walczy też o podwyżkę (do 7 tys.złotych) i coroczną waloryzację zasiłku pogrzebowego.

Kto wygra bój o seniora?

Politycy Lewicy oburzają się, gdy pytamy o ich zwrot w kierunku emerytów i polityki społecznej. Mówią, że to nie żaden zwrot, bo zawsze obok spraw światopoglądowych, sprawy społeczne były dla nich ważne. - To nie jest zwrot, bo tematyką społeczną zajmujemy się od początku kadencji. Jesteśmy klubem o największej liczbie złożonych projektów ustaw, z czego większość dotyczy właśnie poprawy warunków życia różnych grup społecznych – mówi Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Dodaje też, że kwestie społeczne bez wątpienia będą osią najbliższej kampanii, szczególnie w czasach rosnących cen i inflacji. - To są sprawy najważniejsze dla Polek i Polaków. Ludzi interesuje, czy będą mieli za co zrobić zakupy i za co kupić leki. Dlatego mamy pomysły i rozwiązania które pomogą ludziom, dadzą im wsparcie, jakiego teraz potrzebują – podkreśla.

