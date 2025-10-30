Alarm w Polsce! Polskie myśliwce poderwane! Wojsko ogłasza stan gotowości po ataku Rosji na Ukrainę

W nocy Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Ukrainę.

Polska poderwała dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania.

Wojsko ogłosiło najwyższy poziom gotowości obrony powietrznej.

Działania mają charakter prewencyjny i obronny, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, zapewnia Dowództwo Operacyjne RSZ.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025

Alarm nad ranem. Polskie lotnictwo w gotowości

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) pojawił się w mediach społecznościowych około godziny 5:00 rano. Wojsko poinformowało, że w związku z kolejną falą rosyjskich uderzeń na cele w Ukrainie, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa NATO.

„W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Myśliwce i systemy obrony w gotowości bojowej

Jak podkreślono w komunikacie, zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono wszystkie dostępne siły i środki. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej i radiolokacyjne osiągnęły najwyższy stan gotowości.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – poinformowało RSZ.

„Charakter prewencyjny”, ale sytuacja napięta

Dowództwo zapewniło, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski, jednak stan gotowości utrzymywany jest dla natychmiastowej reakcji w razie wtargnięcia obcych obiektów w przestrzeń NATO.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – dodano w oświadczeniu.

Rosyjskie rakiety nad Ukrainą, echa także w Polsce

Zmasowany atak Federacji Rosyjskiej miał miejsce w nocy. Jak informują ukraińskie media, w rejonach przygranicznych (m.in. Lwów, Tarnopol, Iwano-Frankiwsk) aktywne były systemy obrony przeciwlotniczej. Eksplozje słyszane były również w zachodniej części Ukrainy, w pobliżu granicy z Polską, co spowodowało automatyczne uruchomienie natowskich procedur bezpieczeństwa.

