Lewica układa listy wyborcze w województwach. Czarzasty mówi, kiedy wszystko będzie gotowe

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z PAP przekazał, że do Warszawy przyjeżdżają liderzy poszczególnych województw z pełnymi listami wyborczymi i prezentują kandydatów, a w ramach porozumienia partii lewicowych są ustalane miejsca. - Idzie to bardzo dobrze - zadeklarował Czarzasty. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Nowej Lewicy, Razem, Unii Pracy i Polskiej Partii Socjalistycznej, a ugrupowania porozumiały się, że będą startowały z listy Nowej Lewicy - tak jak w wyborach w 2019 roku. Do tej pory - jak ustalił PAP - zatwierdzono kandydatów w Lubuskim, Lubelskim i w Wielkopolsce. Jak tworzone są listy Lewicy? Włodzimierz Czarzasty przekazał, że jest to system polegający na codziennym zatwierdzaniu trzy województw. - Zamkniemy listy w tym tygodniu - zapewnił polityk.

Kiedy wybory w Polsce? Najbardziej prawdopodobny termin to połowo października

Wybory parlamentarne w Polsce mają się odbyć jesienią 2023 roku. Dokładana data wyborów do Sejmu i Senatu nie jest znana, ale możliwe są cztery terminy. To 15 października 2023 roku, 22 października 2023 roku, 29 października 2023 roku oraz 5 listopada 2023 roku. Jednak zgodnie z przewidywaniami najbardziej możliwym terminem jest właśnie 15 października. Zgodnie przepisami wybory parlamentarne zrządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Prezydent wyznacza datę wyborów parlamentarnych na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku).

