Leszek Miller wprost podsumował Szymona Hołownię. "Uchodźca polityczny z partii swojego imienia"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-11 22:22

Były premier Leszek Miller ostro skrytykował Szymona Hołownię, nazywając go "uchodźcą politycznym z partii swojego imienia". Stwierdził, że jest to "główna kwalifikacja" marszałka Sejmu do objęcia urzędu Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ. Miller ostrzegł Donalda Tuska przed uleganiem szantażowi koalicjantów, a także skomentował marsz zwolenników PiS w Warszawie.

Leszek Miller

i

Autor: Marcin Smulczynski/Super Express
  • Leszek Miller skrytykował Szymona Hołownię, nazywając go "uchodźcą politycznym" i sugerując, że to go kwalifikuje do stanowiska w ONZ.
  • Miller ostrzegł Donalda Tuska przed uleganiem szantażowi koalicjantów, w tym Hołowni, podkreślając, że ustępstwa prowadzą do kolejnych prób szantażu.
  • Były premier zasugerował, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dąży do objęcia stanowiska wicepremiera, a Tusk może zaoferować to stanowisko koalicjantom, unikając wyboru konkretnej osoby.
  • Miller skomentował marsz zwolenników PiS w Warszawie, mówiąc, że partia ta zwraca się wyłącznie do swoich "wyznawców", a nie do szerokiego elektoratu.

Leszek Miller wyraził swoje zdanie na temat Szymona Hołowni, twierdząc, że jest on "uchodźcą politycznym z partii swojego imienia". Były premier zasugerował, że to właśnie ta cecha kwalifikuje Hołownię do objęcia stanowiska Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców w ONZ. Polityk przestrzegł Donalda Tuska przed uleganiem szantażowi ze strony koalicjantów, podkreślając, że jednorazowe ustępstwo doprowadzi do kolejnych prób szantażu.

- Pan Donald Tusk nie może oczywiście ulec żadnemu szantażowi, zwłaszcza pana Hołowni, który jest uchodźcą politycznym z partii swojego imienia. I to zdaje się główna kwalifikacja, żeby objął urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców w Organizacji Narodów Zjednoczonych – stwierdził Miller. - Jeżeli ulegnie raz, to będą (koalicjanci) mu co chwila podsuwać kolejne sytuacje, w których kolejny raz będzie szantażowany - dodał.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i ambicje polityczne

Były premier odniósł się również do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, sugerując, że jej ambicją jest objęcie stanowiska wicepremiera. Miller zauważył, że dla niektórych osób posiadanie takiego tytułu w CV jest istotne.

- Ludzie niektórzy lubią, żeby w swoim CV mogli potem napisać, że był czy była wicepremierem rządu itd. – powiedział.

Miller dodał, że Donald Tusk "będzie oczywiście czekał na stosowny moment", aby "zrobić pokojową zagrywkę". Według Millera, Tusk może zaproponować koalicjantom stanowisko wicepremiera, ale z zastrzeżeniem, że nie będzie to konkretna osoba.

- Tusk może (...) na przykład powiedzieć: "Dobrze, chcecie mieć wicepremiera jako partia, to proszę uprzejmie, ale to nie będzie ta pani, o której myślimy" - stwierdził.

Marsz PiS-u

W programie skomentowano również sobotni wiec zorganizowany przez PiS w Warszawie, który dotyczył m.in. nielegalnej migracji i umowy z Mercosurem. Podczas manifestacji przemawiali politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, który nawoływał do odwołania rządu Donalda Tuska. Według Polskiej Agencji Prasowej, w marszu wzięło udział około 10-15 tysięcy osób, a całe zgromadzenie przebiegło bez incydentów.

Bronisław Komorowski określił marsz zwolenników PiS jako "próbę zatupania własnej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kwestię migracji", wskazując na działania rządu Mateusza Morawieckiego. Jan Krzysztof Bielecki ocenił, że "to miał być marsz (...) zrobił się z tego mały wiecyk", sugerując, że ludzie "stwierdzili, że trochę to jest lipa, zostali w domu, może czekają na mecz". Leszek Miller zauważył, że PiS wyróżnia się na tle innych partii politycznych, ponieważ zwraca się wyłącznie do "swoich wyznawców".

- To nie jest po to, żebyśmy zmienili sposób postrzegania tej partii (...) to jest po to, żeby wyznawcy PiS-u utrwalili się w swoich przekonaniach, bo to nie jest partia, która dysponuje elektoratem, tylko wyznawcami – uważa były premier.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Tak mieszka Szymon Hołownia
17 zdjęć
Sonda
Czy twoim zdaniem Szymon Hołownia powinien zająć stanowisko w ONZ?
Poranny ring vod 1 10.10.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LESZEK MILLER
SZYMON HOŁOWNIA