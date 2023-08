Legionella to rosyjski sabotaż? Minister Przydacz: Kremlowscy stratedzy cały czas myślą, jak destabilizować sytuację w Polsce

Tusk do prezesa PiS: Jarosławie Kaczyński, wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha

W poniedziałek 28 sierpnia Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podał wyniki próbek wody z miejskich wodociągów. Cztery na dziewięć było zakażonych śmiertelnie groźną bakterią.

Źródło bakterii wciąż nie jest znane

- Trwa poszukiwanie źródła zakażenia. Bierzemy pod uwagę zanieczyszczenie sieci wody ciepłej, zimnej bakteriami Legionella - poinformował dr inż. Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz na pytanie, czy tajemnicze zakażenie wody na Podkarpaciu to przypadek i czy prezydent ma jakieś raporty na ten temat, stwierdził w programie TVP1, że brany jest pod uwagę każdy scenariusz. - Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Polska oczywiście częścią żadnej wojny bezpośredniej, kinetycznej nie jest, być nie chce i robi wszystko, (...) by zapewnić bezpieczeństwo, ale musimy mieć świadomość, w jakim miejscu historycznym i geograficznym Polska jest ulokowana. Dzisiaj jest to sąsiedztwo Białorusi, Rosji i ogarniętej rosyjską agresją Ukrainy. Jasnym jest, że możemy podlegać różnego rodzaju podprogowym działaniom - takim poniżej progu wojny, operacjom hybrydowym - powiedział Przydacz.

Rosja będzie aktywna szczególnie przed wyborami

Jak dodał, jest przekonany, że stratedzy kremlowscy cały czas myślą, jak zdestabilizować rzeczywistość nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. - Skoro wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych poprzez ataki cybernetyczne, destabilizowali rzeczywistość w zachodniej Europie; skoro do 2015 roku wpływali, co pokazuje serial "Reset", na życie polityczne w Polsce; potrafili nawet wspólnie grać z polskim rządem przeciwko polskiemu prezydentowi, (...) to także i dzisiaj mogą starać się destabilizować rzeczywistość, i są tutaj bardzo kreatywni - mówił Przydacz.

Minister Przydacz zapewnił, że Kancelaria Prezydenta RP i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego śledzą na bieżąco sytuację. Przypomniał, że w dotkniętych regionach powstał sztab kryzysowy, który - jak się wyraził Przydacz - weryfikuje wszelkie możliwe scenariusze. Rzeszów ma teraz szczególne znaczenie z punktu widzenia strategicznego. Po wybuchu wojny w Ukrainie stał się jedną z głównych baz przerzutowych sprzętu wojskowego, który trafia do ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.

Legionelloza zabija

Pierwszy przypadek legionellozy wykryto w Rzeszowie 18 sierpnia. Do tej pory zakażenie wykryto u 144 osób. W wyniku zakażenia zmarło 11 osób. Legionelloza to choroba układu oddechowego. Do zakażenie dochodzi poprzez wdychanie aerozolu powstałego ze skażonej wody. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Nie jest także możliwe zakażenie poprzez picie wody.

