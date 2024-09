Legenda "Solidarności"i były poseł nie żyje! Miał 65 lat

Posłanka Jachira chce wyprowadzić z Sejmu krzyż, kaplicę, a nawet... choinki. "Do modlitwy służy kościół"

Jacek Rybicki urodził się w Gdańsku w 1959 roku. Był absolwentem IX LO w Gdańsku. W 1983 uzyskał absolutorium na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1984-1985 pracował jako nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym. Swoją polityczną drogę rozpoczął w latach 1980–1981, kiedy to należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie działał w podziemnej Solidarności. Od marca 1993 do czerwca 1998 był przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". W latach 90. pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej.

Rybicki współtworzył ugrupowanie Akcja Wyborcza Solidarność (był we władzach krajowych od początku jej istnienia). Od 1997 był członkiem Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność (AWS). Jak podaje Tysol.pl, w 1998 r. został wybrany na przewodniczącego AWS w województwie gdańskim, zaś 20 XII 1999 na przewodniczącego Rady Regionalnej AWS w województwie pomorskim (ponadto od 1999 r. był przewodniczącym Rady Politycznej AWS). Uchodził także za najbliższego współpracownika Mariana Krzaklewskiego.

W latach 1997–2001 był posłem na Sejm RP III kadencji i członkiem Klubu Akcji Wyborczej Solidarność (między innymi jego wiceprzewodniczącym). W 2001 powrócił do działalności związkowej. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Sekretarza Komisji Krajowej NSZZ "S".

W ostatnich latach Jacek Rybicki był już poza polską polityką, choć sporadycznie pojawiał się na uroczystościach organizowanych przez "Solidarność". Był też pomysłodawcą i współzałożycielem utworzonego w 2002 r. Pomorskiego Instytutu Demokratycznego, zajmującego się m.in. organizowaniem międzynarodowego festiwalu Gdańsk Doc-Film Festival „Dignity and Work”. Od 2017 r. zasiadał także w składzie Rady Programowej Radia Gdańsk.

Odszedł od nas Jacek Rybicki. Odważny działacz NZS a potem podziemia. Jeden z najważniejszych polityków AWS. Odpoczywaj Jacku w spokoju. pic.twitter.com/c3N0IufPRI— Paweł Piskorski (@Piskorski_Pawel) September 9, 2024

