Lech Wałęsa wprost o podsłuchach: Za mnie się wzięli jako za pierwszego [TYLKO U NAS]

PiS po utracie władzy jest w defensywie. Radykalizacja przekazu nie służy, a wewnętrzne walki w obozie prawicy nie sprzyjają wyjściu z kryzysu. W czasach kryzysu Jarosław Kaczyński ogłasza, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. - Doszedłem do wniosku, że jeżeli chodzi o moment odejścia z partii… Oczywiście, jeśli partia zdecyduje inaczej, to będzie inaczej, ja w żadnym wypadku nie będę się upierał. Jeżeli uzyskam odpowiednie poparcie ze strony kongresu partii, to dalej tym szefem partii będę (…). Na pewno nie jestem z natury dezerterem, a jest walka wewnątrz Polski – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Tymczasem Lech Wałęsa w mocnych słowach rozlicza prezesa PiS po wyborach i stawia diagnozę o końcu PiS. - PiS jest już pogrzebany, tylko pytanie kiedy i za ile. Finał będzie kiepski dla PiS. Ta organizacja jest skończona! – mówi nam były prezydent. I przyznaje, że ma obawy co do podsłuchów. - Za mnie się wzięli jako za pierwszego. Pytanie, jakimi metodami, czy Pegasusem, czy inną metodą. Ja czekam, aż same wypadną na mnie papiery i jak podrobili na mnie dokumenty. Co do Pegasusa, to myślę, że nie podsłuchiwali mnie. Ale przecież nie można tego wykluczyć. Sądzę, że nie było takiej potrzeby. Kaczyński mnie dobrze znał, wiedział, że idę prostą drogą. No chyba, że ci młodsi harcerze, politycy się w to bawili… - dodaje Wałęsa.

CZYTAJ: Wałęsa zaczepiony przed kościołem. Szok, czego od niego chcieli! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Politycy PiS nie wierzą w pesymistyczne wizje legendy „Solidarności”. - Wałęsie nie radziłbym ogłaszać pogrzebu PiS-u. Pogłoski o śmierci naszej partii są mocno przesadzone. Już byli tacy co ogłaszali nasz koniec, po czym okazało się, że na dwie kadencje doszliśmy do władzy. Wałęsie radziłbym napić się zimnej, gazowanej wody! – komentuje nam europoseł PiS Ryszard Czarnecki. I zaznacza, że Kaczyński będzie jeszcze długo rządził partią. - Prezes PiS uważa, że skoro wybory przegraliśmy, to nadal powinien rządzić partią i nie chce odchodzić w momencie, kiedy jesteśmy w opozycji. Nie ma alternatywy dla Jarosława Kaczyńskiego. To on musi poprowadzić znów naszą partię do zwycięstwa. Powinien rządzić PiS-em jak najdłużej! - podsumowuje Ryszard Czarnecki.

NIŻEJ ZDJĄCIA LECHA WAŁĘSY Z ŻONĄ, TAK SIĘ ZMIENILI:

Politycy Od Kuchni - Lech Wałęsa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.