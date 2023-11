Co się stało?

Co ze sklepami w Wigilię? Jest ważna decyzja

Lech Wałęsa o swoim pochówku

Lech Wałęsa był gościem poniedziałkowego wydania podcastu "WojewódzkiKędzierski". Lech Wałęsa na początku rozmowy odniósł się do żartobliwej zaczepki, że zawsze pokazuje się publicznie w t-shirtach z napisem "Konstytucja". Były prezydent Polski odpowiedział: - Nigdy nigdzie nie wychodzę bez tego napisu, bo jak walczę, to walczę wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe, bez wytchnienia. Taki mam charakter, tak walczyłem za czasów komuny i tak teraz walczę.

Kuba Wojewódzki następnie zapytał, czy prawdą jest, by Lech Wałęsa zdecydował o własnym pochówku w koszulce z napisem "Konstytucja". Na takie pytanie odpowiedział następująco: - Jeśli nie postaracie się zmienić stanu rzeczy i nie rozliczycie prezydenta i wszystkich, którzy łamali konstytucję, to proszę mnie pochować z koszulce z tym napisem. I dodał: - Ale też chciałbym być spalony, by mnie robaki nie jadły.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej