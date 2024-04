Porażające! Lech Wałęsa nie wytrzymał i zrobił to w środku nocy! Na kolanach prosi wszystkich o jedno

Lewica szykuje się do wyborów do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do PE. Polacy wybiorą w sumie 53 przedstawicieli, którzy zostaną europosłami. Znamy już pełną listę liderów Koalicji Obywatelskiej w wyborach, a także "jedynki" Lewicy, które zostały przedstawione w sobotę 27.04. Nie znamy jednak jeszcze oficjalnej listy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż w mediach cały czas pojawiają się nowe doniesienia w tej sprawie.

Tymczasem Lech Wałęsa mocno przeżywa zbliżające się wybory i to, kto może zostać kandydatem z ramienia PiS. W nocy były prezydent umieścił w sieci porażający wpis dotyczący wyborów i środowiska Jarosława Kaczyńskiego. Wałęsa umieścił na Facebooku grafikę z m.in. Beatą Szydło, Ryszardem Czarneckim, Patrykiem Jakim czy Beatą Kempą, czyli obecnymi europosłami.

Sam zaś napisał, że Polaków prosi "na kolanach" o jedno, mianowicie by ich w najbliższych wyborach absolutnie nie wybierali. Dlaczego? Lech Wałęsa tak to ocenił: - To są najwięksi wrogowie Unii Europejskiej a więc i Polski, żaden z tych nie powinien od Polaków dostać mandatu, by to realizować. Wierzę że rodacy tych nie wybiorą. Proszę oto rodaków na kolanach. Wskazał też, by wyborcy dali postawili na środowisko obecnego premiera Donalda Tuska: - Dajcie szansę rozwoju Ojczyźnie wybierając drużynę najzręczniejszemu politykowi na dziś Donaldowi Tuskowi. AMEN - zakończył swój wpis Wałęsa.

