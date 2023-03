Lech Wałęsa dobitnie o wierze i Kościele po emisji „Franciszkańskiej 3”. Zdziwienie?

Lech Wałęsa udzielił nieco zaskakującej odpowiedzi na pytanie o jego odczucia po emisji głośnego materiału. - Nie widziałem jeszcze reportażu. Poszedłem wcześnie spać – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską. - Dalej mam całkiem niezły słuch i doszło do mnie już, o czym jest w nim mowa – dodał. To zaskakujące, bowiem dokument był głośno zapowiadań i wiele osób spodziewało się kontrowersyjnych treści. Tak w istocie było. We „Franciszkańskiej 3” pokazane są dowody, jakoby Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski wiedziało przypadkach pedofilii wśród księży. Materiał wzbudził wiele emocji także wśród polityków. Jedni są oburzeni rzekomym postępowaniem Jana Pawła II, inni zaś nie widzą w nim winnego, mało kto jednak pozostaje wobec niego obojętny. Tym bardziej reakcja Lecha Wałęsy wydaje się nietypowa. Być może były prezydent jeszcze zabierze głos w tej sprawie, gdy obejrzy dokument. - Jestem wiernym synem Kościoła – podkreślił za to w rozmowie z Wirtualną Polską.

