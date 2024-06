Kwaśniewskiego czeka operacja. O wszystkim opowiedział

Nagłe orędzie Andrzeja Dudy. Wiemy, do czego będzie zachęcał

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Oni wystartują z list w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem

Aleksander Kwaśniewski od 2023 roku zmaga się z bardzo poważnym problemem zdrowotnym. W rozmowie z nami przyznał, że wszystko zaczęło się przed sezonem narciarskim, kiedy musiał przejść krótki zabieg. - Wyszedłem z kliniki o własnych siłach, jako człowiek zdrowy, a dwie godziny później już nie mogłem wstać z fotela! Musiałem prosić mojego oficera ochrony, żeby kupił mi kule - powiedział nam były prezydent. W październiku w 2023 roku Aleksander Kwaśniewski powiedział w rozmowie z nami, że wciąż ma problemy z poruszaniem się. I niestety, najnowsze wiadomość nie są zbyt optymistyczne. Polityk w rozmowie z Radiem ZET przyznał, że czeka go operacja. - Walczymy. To jest długa historia, ale uspokajam wszystkich państwa, bo pytacie mnie, kolano nie jest zdrowie, prawdopodobnie trzeba będzie operację zrobić, tam ciągle jest infekcja, więc chirurgia nie jest możliwa. Ale, szanowni państwo, kolano to nie głowa, głowa jest w porządku - przyznał z uśmiechem Aleksander Kwaśniewski.

W podobnym tonie wypowiadała się jego córka, która przyznała, że "z tym kolanem tata walczy ciągle niestety bardzo od dłuższego czasu. Do pracy tata wrócił dawno, ale jest to dłuższy temat" - oceniła.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska

Express Biedrzyckiej - Aleksander Kwaśniewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.