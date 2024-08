Co z Dudą po zakończeniu kadencji?

W swojej ostatniej rozmowie z portalem Onet.pl, były prezydent Aleksander Kwaśniewski zaskoczył słowami na temat rzekomych planów urzędującego prezydenta po zakończeniu drugiej kadencji. - Ostatnio słyszałem, że Andrzej Duda chciałby zostać prezesem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – oznajmił nieoczekiwanie. - Ruch olimpijski ma swoje reguły wyłaniania najpierw członków MKOl-u, a potem prezydenta tej światowej organizacji. Zresztą, od wielu lat jest bardzo istotny zwrot, gdy chodzi o skład Komitetu Olimpijskiego, bo poszukuje się tam głównie byłych sportowców, trenerów, olimpijczyków. Proszę zobaczyć, że obecny prezydent Thomas Bach był złotym medalistą w szermierce. Jego poprzednik, Jacques Rogge z Belgii, był żeglarzem, który uczestniczył w igrzyskach olimpijskich. Teraz coraz częściej się mówi, że następcą Bacha będzie Sebastian Coe, lekkoatleta, brytyjski szef federacji lekkoatletyki, który też jest medalistą olimpijskim. Nie szuka się polityków - przekonywał przy tym.

Jak dodał, rozumie, że Andrzej Duda rozgląda się za czymś, co będzie robił po prezydenturze. Poradził mu jednak lekko zgryźliwie, aby jednak rozglądał się za "czymś realnym". - Były prezydent musi mieć przecież stanowisko bardzo wysokie. W NATO bardzo wysokie stanowiska już zostały obsadzone, w Unii Europejskiej główne stanowiska zaraz będą obsadzone. ONZ jest niedostępny ze względu na to, że główne stanowiska w Narodach Zjednoczonych wymagają również zgody Rosji, a tej żaden polski kandydat nie będzie miał. W MKOl nie ma zapotrzebowania na polityków - ocenił jednoznacznie.

Reakcja Rosjanina

Zaskakujące doniesienia dotarły najwyraźniej do Rosji, gdyż głos w tej sprawie zabrał szef Rosyjskiej Federacji Wioślarskiej Jewgienij Archipow. W rozmowie z rosyjskim kanałem sportowym Match TV nie wyraził on on swojego entuzjazmu dla takiego rozwiązania. - WADA jest już prowadzona przez Polaka, Witolda Bańkę. To wystarczy. Teraz słyszmy, że władzę w MKOl może przejąć kolejny Polak. Niech tylko Polacy spróbują przejąć MKOL - buńczucznie stwierdził.

Archipow podkreślił, że dla Rosji każda zmiana w międzynarodowych strukturach sportowych jest nadzieją na lepsze. – Ale od tego polskiego kandydata na szefa MKOl nie możemy oczekiwać pozytywnego nastawienia do Rosji – dodał jednak szybko.

