Kwaśniewski ostrzega, że bezkrytyczne popieranie Trumpa przez polską prawicę to "poważna pułapka", grożąca szkodliwymi konsekwencjami dla Polski.

Były prezydent ocenia sytuację w Ukrainie jako niezwykle trudną, z Zełenskim walczącym z korupcją w obliczu wojny, jednocześnie apelując o realizm wobec braku chęci Putina do pokoju.

Kwaśniewski komentuje konflikt prezydent-rząd, wskazując na "rozpychanie się" prezydenta Nawrockiego, który powinien działać w interesie Polski, nie tylko politycznym.

Kwaśniewski: Trump to ślepa uliczka dla polskiej prawicy

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, w mocnych słowach skomentował obecną sytuację polityczną, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego zdaniem, bezkrytyczne nastawienie części polskiej prawicy do Donalda Trumpa może okazać się brzemienne w skutkach. "Donald Trump jest poważną pułapką dla polityki PiS-u i prezydenta Nawrockiego. Nie da się być protrumpowskim przy jego gotowości odpuszczenia wielu kwestii" – stwierdził Kwaśniewski w "Kropce nad i".

Były prezydent podkreślił, że bezrefleksyjne popieranie Trumpa, bez uwzględnienia jego nieprzewidywalności i skłonności do kompromisów kosztem sojuszników, jest strategią ryzykowną i potencjalnie szkodliwą dla Polski.

Ukraina w cieniu korupcji i wojny

Aleksander Kwaśniewski niedawno odwiedził Kijów. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji w Ukrainie, która zmaga się z wojną i problemami wewnętrznymi. Uważa, że "afera korupcyjna bardzo osłabia kraj, ale Zełenski robi to, co może, choć jest w sytuacji niezwykle trudnej."

Były prezydent wyraził uznanie dla wysiłków Wołodymyra Zełenskiego, który w ekstremalnie trudnych warunkach stara się utrzymać stabilność państwa i walczyć z korupcją. Jednocześnie podkreślił, że skala problemu jest ogromna i wymaga kompleksowych działań.

Kwaśniewski pesymistycznie ocenia perspektywy szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Jego zdaniem, Władimir Putin nie jest zainteresowany pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Były prezydent zaapelował o realizm i unikanie naiwnych oczekiwań. "Złudzenia to najgorsza polityka. Złudzenia. Naiwność. Odradzam" – kontynuował Kwaśniewski.

Konflikt prezydent-rząd w tle politycznych rozgrywek

Aleksander Kwaśniewski został również zapytany o napięcia na linii prezydent – rząd, w tym o zablokowane nominacje oficerskie i odrzucone wnioski w sprawie odznaczeń. Gość Moniki Olejnik uznał, że prezydent "się rozpycha", ale dodał, że Karol Nawrocki musi mieć świadomość, że działa w interesie wspólnym, Polski.

Były prezydent zasugerował, że spór ma charakter polityczny i jest elementem walki o wpływy. Jednocześnie podkreślił, że w tak trudnej sytuacji międzynarodowej najważniejsze jest zachowanie jedności i działanie na rzecz dobra państwa.

