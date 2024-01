Kwaśniewski ostrzega Dudę przed konsekwencjami TYCH działań. Lepiej niech prezydent tego nie robi!

Jeszcze przed nowym rokiem prezydent Andrzej Duda zapowiedział zawetowanie ustawy okołobudżetowej. Pojawiły się też doniesienia, że Duda może skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który miałby czas na wydanie wyroku w ciągu dwóch miesięcy. Ustawa budżetowa na przyszły rok powinna trafić do prezydenta najpóźniej do 29 stycznia 2024 roku. W przeciwnym razie prezydent może podjąć decyzję o rozwiązaniu parlamentu. To wszystko jest zgodne z przepisami, a konkretnie z art. 225 Konstytucji, który głosi, że: - Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Właśnie ten scenariusz skomentował były prezydent, Aleksander Kwaśniewski. Jak wyjaśnił, gdy powstawała obecna konstytucja specjalnie tak stworzono przepisy związane z budżetem, by prezydent nie miał możliwości jego zawetowania: - My świadomie, pisząc konstytucję, wyłączyliśmy z weta prezydenckiego budżet. Można skierować go do Trybunału Konstytucyjnego, ale się zastanawiam, co może być do rozpatrzenia przez TK w sprawie budżetu. Przecież TK nie może decydować, czy na coś ma iść 500 mln, czy 100 mln, bo to jest kwestia rządu i większości parlamentarnej - komentował w "Fakcie" polityk.

Jak dodał wersję z przyspieszonymi wyborami jest na korzyść środowisku politycznemu prezydenta Dudy: - Będzie wtedy wielka mobilizacja po stronie wyborców koalicji, bo będą mieli wrażenie, że ktoś chce im ukraść zwycięstwo - ocenił Kwaśniewski i zalecił postawienie na dialog i wypracowanie porozumienia między stroną rządową a prezydentem.

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej