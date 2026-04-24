Kuzyn prezesa pokaże swoje prace w Strasburgu. Kuratorem wystawy znany polityk PiS!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-04-24 5:15

Brat cioteczny prezesa PiS Jan Maria Tomaszewski (76 l.) jest artystą malarzem. Już wkrótce, bo 28 kwietnia, jego obrazy i grafiki zostaną zaprezentowane w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. „Sztuka ma niezwykłą zdolność przekraczania granic – językowych, kulturowych i politycznych” – tymi słowami zachęca do odwiedzenia wystawy jej kurator, europoseł PiS Adam Bielan (52 l.).

Jan Maria Tomaszewski
Jan Maria Tomaszewski Jan Maria Tomaszewski. Wystawa prac artysty Jan Maria Tomaszewski. Wystawa prac artysty Jan Maria Tomaszewski. Wystawa prac artysty
  • Cioteczny brat prezesa PiS, malarz Jan Maria Tomaszewski, zaprezentuje swoje obrazy i grafiki w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
  • Kuratorem wystawy jest europoseł Adam Bielan, który w katalogu podkreśla symboliczne i wielowarstwowe znaczenia prac artysty.
  • Ekspozycja ma przybliżyć publiczności dorobek Tomaszewskiego i zwrócić uwagę na jego wieloletnią, konsekwentnie rozwijaną karierę artystyczną.

Wystawa praca Jana Marii Tomaszewskiego

Jarosław Kaczyński i Jan Maria Tomaszewski są ze sobą bardzo zżyci. Od grudnia mieszkają razem, odkąd w domu prezesa PiS rozpoczął się remont. Tomaszewski od lat rozwija swoją twórczość jako malarz i grafik. „Należy do malarzy, dla których obraz nie jest ilustracją rzeczywistości, lecz medytacją nad losem człowieka” – czytamy w folderze przygotowanym z okazji zbliżającej się wystawy w Strasburgu. Ekspozycja ma prezentować zarówno jego prace figuratywne, jak i bardziej symboliczne kompozycje.

Europoseł promuje polskiego artystę w PE

Kuratorem wystawy jest europoseł PiS Adam Bielan, który wprowadza odbiorców w świat artysty. „Prezentowane obrazy niosą ze sobą bogate znaczenia i symboliczne narracje. Każde z dzieł można odczytywać na wiele sposobów – jako osobistą opowieść artysty, refleksję nad współczesnością lub zaproszenie do własnej interpretacji” – podkreśla we wstępie do katalogu.

Wystawa ma być okazją do szerszego zaprezentowania dorobku Tomaszewskiego w międzynarodowej przestrzeni i zwrócenia uwagi na jego wieloletnią drogę twórczą.

JAN MARIA TOMASZEWSKI
ADAM BIELAN