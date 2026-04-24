Kuzyn prezesa pokaże swoje prace w Strasburgu. Kuratorem wystawy znany polityk PiS!

Cioteczny brat prezesa PiS, malarz Jan Maria Tomaszewski, zaprezentuje swoje obrazy i grafiki w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Kuratorem wystawy jest europoseł Adam Bielan, który w katalogu podkreśla symboliczne i wielowarstwowe znaczenia prac artysty.

Ekspozycja ma przybliżyć publiczności dorobek Tomaszewskiego i zwrócić uwagę na jego wieloletnią, konsekwentnie rozwijaną karierę artystyczną.

Wystawa praca Jana Marii Tomaszewskiego

Jarosław Kaczyński i Jan Maria Tomaszewski są ze sobą bardzo zżyci. Od grudnia mieszkają razem, odkąd w domu prezesa PiS rozpoczął się remont. Tomaszewski od lat rozwija swoją twórczość jako malarz i grafik. „Należy do malarzy, dla których obraz nie jest ilustracją rzeczywistości, lecz medytacją nad losem człowieka” – czytamy w folderze przygotowanym z okazji zbliżającej się wystawy w Strasburgu. Ekspozycja ma prezentować zarówno jego prace figuratywne, jak i bardziej symboliczne kompozycje.

Europoseł promuje polskiego artystę w PE

Kuratorem wystawy jest europoseł PiS Adam Bielan, który wprowadza odbiorców w świat artysty. „Prezentowane obrazy niosą ze sobą bogate znaczenia i symboliczne narracje. Każde z dzieł można odczytywać na wiele sposobów – jako osobistą opowieść artysty, refleksję nad współczesnością lub zaproszenie do własnej interpretacji” – podkreśla we wstępie do katalogu.

ZUBER MOCNO: PRZEPISY BY POMOGŁY, NAWROCKI ZAWIÓDŁ