Kulisy tajnej narady na Nowogrodzkiej. Kaczyński szykuje wielką akcję! Ogarnie całą Polskę! Znamy szczegóły!

Politycy PiS w siedzibie partii

To była pilna narada władz PiS na Nowogrodzkiej. Wieczorem zjechali do siedziby partii najważniejsi politycy na czele z Jarosławem Kaczyńskim. - To było spotkanie w trybie pilnym. Dyskutowaliśmy o naszym planie i scenariuszach w kontekście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – mówi nasz rozmówca z PiS. Jak się dowiadujemy, jednym z najważniejszych tematów była akcja protestacyjna PiS i sympatyków w całej Polsce w obronie Wąsika i Kamińskiego. - Walczymy. Będzie permanentny nacisk na Tuska i Bodnara, żeby wypuścili Wąsika i Kamińskiego. Będzie też nacisk na kolejne akcje protestacyjne, które będą się działy w kolejnych tygodniach i miesiącach w Polsce. Nie odpuścimy– zaznacza Michał Moskal (30 l.).

Będą jak jedna pięść

Wtóruje mu europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Będziemy jak jedna pięść. Myślę, że premier Tusk daje powody do demonstracji i protestów w całej Polsce. Sytuacja jest dynamiczna, na pewno będziemy działać w PiS solidarnie, pokażemy wielką jedność – zdradza nam kulisy narady PiS Ryszard Czarnecki.

Czy rządzący obawiają się protestów w całym kraju? - Nie widziałem na ostatnim marszu PiS dużej mobilizacji. Może trzeba zmienić lidera? Życzę, żeby próbowali i może uda im się zgromadzić choćby jedna trzecią uczestników, która była na marszu 1 października – zaznacza w rozmowie z nami poseł KO Grzegorz Napieralski (50 l.).

