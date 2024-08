Kukiz: Zdelegalizują PiS. Wizja może się spełnić, Konstytucja pozwala

Kukiz o przekrętach w czasie kampanii, które do tej pory były tolerowane, a teraz nie są

- (…) wszyscy od lat robią wały w kampaniach. Do tej pory funkcjonowało to jednak na zasadzie "my wam nic nie zrobimy, wy nam nic nie zrobicie, przymykamy oko na różne przekręty". Dlaczego teraz to się zmieniło? (…) Tusk jest zdeterminowany, by wreszcie dołożyć PiS – ujawnia poglądy Kukiza serwis dorzeczy.pl.

Należy jednak zwrócić uwagę, że Donald Tusk nie należy do Państwowej Komisji Wyborczej tzn. jedynego organu, który może zastosować sankcję odebrania funduszy za wspomniane przez Kukiza przekręty w czasie kampanii. Nie ma również żadnych obiektywnych dowodów, aby PKW działała na zlecenie Tuska. Jednocześnie PKW musi stosować prawo nakazujące sankcję dla partii, której nieprawidłowości wydatkowania funduszy na kampanię osiągnęły wskaźnik 1% całości.

W przypadku komitetu PiS kwota nieprawidłowego finansowania musiałaby sięgnąć 387 tys. zł (jak wynika ze sprawozdania finansowego komitetu PiS, łączne przychody opiewają na 38 mln 781 tys. zł).

Kukiz o delegalizacji PiS-u. Scenariusz obecnie mało prawdopodobny, w przyszłości niewykluczony

– Jeśli na dodatek partia Jarosława Kaczyńskiego przegra wybory prezydenckie – rządzący zdelegalizują PiS – przewiduje Kukiz w wypowiedzi dla „Do Rzeczy”.

Zgodnie z Konstytucją RP:

„Zakazane jest istnienie partii politycznych (..) których program lub działalność zakłada lub dopuszcza (…) stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy”

Inny przepis Konstytucji podaje:

„Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach (…) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych”.

Wizja Kukiza w postaci delegalizacji PiS-u potencjalnie może się spełnić jednak musiałby tak orzec pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Jak podaje Wikipedia:

„3 grudnia czterej zaprzysiężeni przez prezydenta sędziowie w asyście funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego (…) 2 stycznia 2016 prezes TK Andrzej Rzepliński dopuścił do orzekania dwoje sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji: Piotra Pszczółkowskiego i Julię Przyłębską”.

Delegalizacja PiS-u przez pełny skład TK byłaby możliwa, gdyby sędziowie uznali, że wydarzenia z 3 grudnia 2015 (wejście do TK tzw. sędziów dublerów w asyście BOR-u) były stosowaniem przemocy w celu zdobycia władzy, a PiS obejmował wszystko zamiarem. Wspomniane wydarzenia stanowiły wstęp do pakietu ustaw określanych jako „reforma sądownictwa”.