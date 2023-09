Kukiz zapowiada pozew w trybie wyborczym. Odpiera oskarżenia Zembaczyńskiego

Kukiz zapowiada pozew w trybie wyborczym

Poseł Witold Zembaczyński (KO) na piątkowej konferencji prasowej domagał się od posła Pawła Kukiza, aby ten oddał 4,3 mln złotych, jakie z budżetu państwa otrzymała fundacja "Potrafisz Polsko", w której radzie zasiada Kukiz. Na stronie fundacji poinformowano, że "zadanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego, wartość dofinansowania 4284900 zł, co stanowi 100 proc. wartości zadania publicznego". Zembaczyński ocenił też, że fundacja "Potrafisz Polsko", w której radzie zasiada Kukiz jest "widmem".

Kukiz pytany był na antenie Radia Zet czy Instytut Demokracji Bezpośredniej, który miał działać w ramach jego fundacji ostatecznie powstał? "No oczywiście, proszę sprawdzić na stronie lub bezposrednio.pl" - powiedział.

Kukiz poinformował, że "to będzie przedmiotem sporu w trybie wyborczym z panem Zembaczyńskim". "Czekam tylko na zarejestrowanie list, bo gdybym teraz złożył pozew przeciw panu Zembaczyńskiemu w zwykłym trybie, to czekałbym na rozstrzygnięcie 15 czy 5 lat. Natomiast w trybie wyborczym te sprawy wszystkie będziemy wyjaśniać" - dodał.

Kukiz odniósł się również do zarzutów Zembaczyńskiego, że pod adresem wskazanym na stronie internetowej "nie występuje żadna fundacja, ani też nikt nie słyszał o takim podmiocie w najbliższej okolicy". Tłumaczył, że według przepisów fundacja nie musi mieć siedziby. "A to, co pokazywał pan Zembaczyński to magazyn, na wszystkie rzeczy niezwiązane z Instytutem Demokracji Bezpośredniej, z dotacją celową. Jest to miejsce na przechowywanie karimat, mundurów, środków higienicznych, żywności, które wozimy na Ukrainę (...) nie pobierając za nie opłat" - wyjaśnił.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zembaczyńskiego

Kukiz poinformował również w Radiu Zet, że złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zembaczyńskiego w zwykłym trybie. "Chodzi o pomówienia, które dotyczą wybicia szyby" - wyjaśnił. "Chodzi o art. 488 Kodeksu postępowania karnego, chodzi o pomówienia, które dotyczą wybicia szyby, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" - dodał.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przy ulicy Wschodniej w Opolu. Według relacji posła Zembaczyńskiego, napastnik, widząc jego oklejony hasłami samochód, wjechał rowerem w drzwi pojazdu, a następnie miał grozić parlamentarzyście używając wulgarnych określeń, mówiąc m.in. że spali jego samochód. Gdy parlamentarzysta wrócił po kilkunastu minutach, zobaczył że w jego samochodzie wybito szybę. "Dziś zwolennik #PiS / #Kukiz najpierw groził że spali mojego busa a mnie zaj****. Chwile później spełnił swoją groźbę rzucając kamieniem w szybę mojego busa. To bezpośredni atak na posła opozycji. Paweł Kukiz i PiS jesteście odpowiedzialni za wojnę pomiędzy Polakami!!!" - napisał Zembaczyński na Twitterze.

