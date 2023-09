Atak na busa posła KO! Witold Zembaczyński o rowerzyście: "Mówił, że mnie zaj****". Polityk ostrzega: "Kukiz i PiS-owcy, ja wam tego nie odpuszczę"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński pokazał w sieci nagranie, na którym widać i słychać, jak mężczyzna na rowerze wykrzykuje w jego kierunku wulgaryzmy. - Człowieku ja go spalę, jak nie będziesz widział - słychać na nagraniu słowa dotyczące busa Zembaczyńskiego. Poseł tłumaczy mężczyźnie, że ma nie dotykać auta. Następnie przenosimy się, jak informuje polityk KO, o kwadrans później. Polityk pozycji dodaje: - Dosłownie 15 min temu przyjechał tu zwolennik PiS-u/Kukiz. Mówił, że mnie zaj**** oraz że spali mojego busa. Ostrzegłem go, żeby nie stosował gróźb karalnych, 15 min później, kiedy wróciliśmy z targowiska, zastaliśmy taką sytuację. W Wito-busa został rzucony kamień, szyba została stłuczona. Jest to bezpośredni atak i napaść na opozycję. Kukiz i PiS-owcy, ja wam tego nie odpuszczę - komentuje na nagraniu Zembaczyński.

Kukiz odpowiada na wzburzenie Zembaczyńskiego

Lider Kukiz'15, Paweł Kukiz, który w wyborach 2023 będzie kandydatem z listy PiS w Opolu został poproszony o to, by odniósł się do słów wzbudzonego Zembaczyńskiego. - W pierwszej kolejności trzeba potępić jakąkolwiek agresję. Apeluję do polityków o uspokojenie emocji. Ale również do posła Zembaczyńskiego, bo on chyba nie bierze pod uwagę, że opierając swoją agresywną retorykę na bardzo poważnych pomówieniach, sam podkręca emocje. To widać w jego zachowaniu, słychać w tonie głosu na filmach, które publikuje - powiedział i dodał, że apeluje do służb, by zabezpieczyły monitoringu i znalezienie sprawy ataku. Jednocześnie zwrócił uwagę, że na wszelkie pomówienia będzie reagował i wkraczał na drogę prawną.

CZYTAJ: Witold Zembaczyński to jeden z członków sejmowej komisji śledczej badającej sprawę afery Amber Gold. Kim jest poseł Zembaczyński? Co o nim wiemy? Sylwetka Witolda Zembaczyńskiego z Nowoczesnej.

Aspirant Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, przekazała, że zostało przyjęte zawiadomienie o uszkodzeniu mienia oraz groźbach karalnych i są prowadzone czynności w tej sprawie.

Policjanci opublikowali też w mediach społecznościowych wizerunek podejrzewanego mężczyzny.

"Policjanci z Opola proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który najpierw miał grozić kierowcy, a potem uszkodzić jego samochód. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj około 9:00 w rejonie ulicy Wschodniej. Zapewniamy o zachowaniu tajemnicy, co do osoby informującej. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę, zadzwoń na nr. 478612545" - czytamy w mediach społecznościowych opolskiej policji.

